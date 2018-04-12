假資料註銷公司 李宗聖認罪罰萬八

（北海12日訊）涉嫌提供假資料註銷公司名稱而被控的解救普通人（JJPTR）創辦人李宗聖，聲稱不願拖累會計師，今日在北海法庭認罪，他被罰款1萬8000令吉或以5個月監禁替代，李宗聖最終選擇罰款了事，以便專心處理其他案件。

29歲的李宗聖被控於2016年12月15日，身為JJ Global Network有限公司董事，卻提供假資料以註銷公司名稱，牴觸1965年公司法令364（2）條文。一旦罪成，涉案者可被判最高監禁10年，或最高罰款25萬令吉，或兩者兼施。

不願拖累會計師

李宗聖認罪后，在步出法庭時接受媒體採訪時說：“我和會計師也算認識，如果我不認罪，他會出事，反正是小事啦！現在算是解決了，輕鬆了一些，接下來還有其他案件需要處理。”

李宗聖今日身穿灰色上衣和深色長褲抵達北海法庭，由2名律師拿督再也柏爾和陳淼坤陪同出庭，他在通譯員念出控狀后，改口認罪。

主控官莫哈末法伊魯和法伊扎副檢察司。代表律師以被告在初步已認罪，節省各方金錢和時間，並非常配合整個調查過程，也是首次犯錯，而且擁有良好家庭背景，父親是大學教授等理由求情以減低罰款。

最終法官諾愛妮判決是罰款1萬8000令吉，若無法繳付罰款則以5個月監禁替代。