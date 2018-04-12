檳火箭宣佈候選人 章瑛攻州 沈志強打國 首長助理征武拉必

（大山腳12日訊）檳州行動黨今日率先公佈大山腳國會一國二州候選人，檳州首席部長特別助理王麗麗以新兵姿態出擊，取代已退下的王國慧出戰武拉必州議席，原任大山腳國會議員沈志強及巴當拉浪州議員章瑛則在原區守土。

檳州聯委會主席曹觀友今早在大山腳行動黨會所召開記者會，宣佈3人將捍衛該黨上兩屆大選打下的大山腳一國二州江山，其他選區候選人則較後公佈。

在場者有全國秘書長兼檳州首席部長林冠英、檳州聯委會秘書佳日星、副主席林峰成、拉瑪沙米及公正黨大山腳區部主席李凱倫等。這是檳州行動黨第一個宣佈候選人的選區。

現年39歲的王麗麗是大山腳人，去年才加入行動黨就獲得重委。王麗麗曾當過7年記者，過後辭職到紐西蘭工作。從紐西蘭回來後成為檳州首長辦公室特別助理長達7年。

任檳首長特助7年

她受訪說，因看到國陣不公所以選擇加入行動黨，與黨一起為民鬥爭。她承諾會努力做好一切，希望大家支持。

另外，沈志強感謝行動黨繼續讓他守土，他有信心以過往的服務及檳州希盟政府的政策，守住大山腳一國二州議席。

章瑛呼籲大山腳選民繼續支持，承諾會跟以往一樣盡力服務，希望選民能讓希盟保住檳州，拯救國家。

詢及為何委派王麗麗上陣武拉必州席時，曹觀友說，該黨是從多領域角度來遴選候選人，包括教育程度、語言能力、過去經驗及最重要的是未來的潛能。

“王麗麗符合這些條件，王麗麗出生在武拉必，在當地完成中小學教育，也曾在大山腳當記者，以她過往的經驗，更了解大山腳的選區，尤其是武拉必。”

他希望候選人當選後要關心人民，保護及捍衛黨的政策，在選區鞏固黨組織，與選民、社區及社團保持良好關係。

吁選民選藍眼標誌

林冠英說，以往行動黨都是一起公佈候選人，但這次比較特別，先公佈大山腳一國兩州的候選人。

他說，本屆大選行動黨候選人將面對很大挑戰，因為沒有使用火箭標誌，而是使用公正黨的藍眼標誌。他籲請大山腳選民選擇藍眼標誌，讓行動黨候選人勝出。

另外，針對前國際及工業部長丹斯里拉菲達指納吉10年前擔任國防部長時，所處理的軍地私營化一事，林冠英說，他希望首相今日蒞臨檳島時，能作出解釋。

入黨不到1年獲上陣

王麗麗：非得天獨厚

入黨不到一年，即獲黨委派出征第14屆大選，王麗麗不認為自己是得天獨厚，受欽點上陣武拉必州議席，她將之視為巨大挑戰。

她說，畢竟自己是一個新人，她必須更加努力，不敢掉以輕心，指她“得天獨厚”的待遇，這樣的說法不公平。

她坦言：“這個挑戰有多大，必須走訪當地才能了解。”

指黨員槍口應對外

詢及她以新兵姿態上陣，會否導致老黨員或辛勤耕耘的基層不滿，可能引發黨內訌或抽後腿事件時，她說，不會回答這假設性的問題，但她認為目前黨員的槍口應該一致對外。

“我們的敵人不是行動黨的人，不是希盟的人，我們的敵人是國陣。”

她說，每個州選區都有民生問題，而單聽旁人講是不足夠的，因此她會親自走訪武拉必州選區，因此需要當地老黨員以及社委會的帶動及配合。

王麗麗也說，行動室或許會用回原任州議員王國慧的服務中心，她會走訪服務中心確定是否合用後，再來宣布行動室的地點。

行動黨武拉必州議席候選人

姓名：王麗麗

年齡：39歲

籍貫：潮州

語言：中文、國文、英文

學歷：大山腳金星小學、大山腳和平路中學、大山腳學院、檳城理科大學大眾傳播系

履歷：2003-2010年大山腳任職記者、2010-2011年紐西蘭打工度假、2011-2018年檳州首長林冠英特別助理