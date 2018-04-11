內鬨後遭清理門戶 36黨5人屍骸埋園坵

（芙蓉11日訊）森州警方在“36黨”黨羽引領下，到森州雙溪加篤附近的園丘起獲至少5具屬於該黨成員的屍骸，揭發死者相信是在黨內發生內鬨後慘遭同門滅口，過後遭埋葬鄉野之地。

據悉，森州警方在今年3月展開了系列的“除暴行動”，逮捕了34名年齡介於25歲至54歲的印裔私會黨徒，他們活躍於森州、彭亨及霹靂，更涉及了多宗罪案，如謀殺、傷人、敲詐、販毒、縱火等。

黨羽引領森警往埋屍場

其中20人更曾在危險毒品法令特別防範措施（LLPK）和2015年防範罪案法令（POCA）下被對付。

消息指出，落網的34名私會黨徒已經承認在4年前黨內發生內鬨，有部分的黨員被“清理門戶”，今日在落網嫌犯的引領下，森州警方也前往埋屍地點挖掘骸骨。

另外，警方也通緝涉嫌這起命案的9名36黨黨員，包括德萬（28歲）、卡迪（36歲）、蘇連登（37歲）、坎納加（28歲）、燦德藍（37歲）、三吉古瑪（28歲）、卡迪樂文（31歲）、傑卡德森（34歲）、柏拉卡斯（22歲）。

據了解，警方今早9時許在嫌犯引領下，前往埋屍現場，並成功找出至少5具屍骸，初步相信死者均屬於落網嫌犯的同門。

聞風趕至的媒體紛紛被驅趕至距離藏屍地點約200公尺之外，在場警員嚴陣以待，禁止記者拍照。

大約半年前，新那旺州議員古拿曾召開記者會，尋找9名被擄走的印裔男子，隨著其中部分屍骨重見天日，其他失蹤者的生存機率非常渺茫。

另一方面，古拿與亞沙國會候選人謝其清也趕往現場了解情況。