【共運會‧跳水】最後一跳失手 敏儀諾哈碧達痛失金銀

（黃金海岸11日訊）大馬組合梁敏儀/諾哈碧達最後一跳失色，最終僅帶回女子3米跳板銅牌！

黃金海岸共運會跳水項目於週三拉開戰幕，國家隊“元老級”女將梁敏儀聯手諾哈碧達在3米跳板7組參賽者中以264.90分奪得銅牌，東道主組合秦帆/喬吉雅以284.10分奪冠，銀牌則落在了英格蘭組合布拉格/托倫斯身上，成績為276.90分。

敏儀/諾哈碧達慢熱，前兩跳101B（向前跳水屈體）和5231D（向後翻騰一周轉體）分別46.80分、48.00分。

兩人在隨後的兩跳爆發，她們在第3跳405B（向內翻騰兩周半屈體）獲得69.30分、並於第4跳難度係數3.0的205B（向後翻騰兩周半屈體）交出58.50分，一舉以222.60分升上第2。

然而，兩人最後一跳305B（反身翻騰兩周半屈體）表現失色，只取得42.30分，最終只能滿足於銅牌。

無論如何，這也是梁敏儀自2010年新德里共運會的女子10米雙人跳台銀牌後，時隔8年再迎個人第2枚共運會銀牌。

這名33歲的怡保美女接下來還將攜手諾哈碧達，以及里約奧運銀牌得主潘德蕾拉/張俊虹在女子10米雙人跳台爭譽。

馬3雄闖1米板決賽

大馬三雄阿末安沙、沙菲克以及黃茲樑攜手衝擊男子1米跳板獎牌，阿末安沙在上午展開的預賽中取得了343.75分、沙菲克（306.80分），黃茲樑則取得302.30分，並以第7、第8以及第10名晉級12人決賽。

尋求衛冕的英格蘭好手、也是里約奧運會男子雙人3米跳板金牌得主勞格，以399.80分的第一名姿態晉級。緊隨在後的是牙買加選手魏斯登（386.15分）以及蘇格蘭的海迪（366.05分）。

大馬跳水隊在4年前格拉斯哥共運會取得1金2銀1銅；黃茲樑在男子3米跳板摘金，並於10米跳台奪銀，潘德蕾拉在女子10米跳台收穫銀牌，並聯手諾哈碧達在3米雙人跳板拿下銅牌。