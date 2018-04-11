509列公假 回鄉投票

（檳城、吉隆坡11日訊）政府今日宣佈，第14屆大選投票日5月9日將是全國公共假期。首相署發文告指出，政府將5月9日列為額外公共假期，從而方便選民於當天前往投票，盡公民義務。

“政府是依據《1951年馬來西亞半島與聯邦直轄區納閩公共假期法令》的8條文，將5月9日列為公共假期。”

首相署指出，5月9日投票日是否沙巴和砂拉越公共假期，則由兩州依據相關法令作出決定。

遊子搶票共車找資助

想盡辦法就是要投票

另一方面，隨著選舉委員會公佈投票日為5月9日（星期三）後，不少遊子第一時間會想到要如何回鄉投票。在飛機票太貴、火車票及長途巴士票一票難求下，不少企業、網民及公眾這幾天自動自發在網上號召共車或支助計劃，希望選民都能在大選時投下一票，決定國家未來。

根據記者查詢，5月8日火車票目前已經售出了90%，僅剩下一趟航班及少數位置，本報在查詢多間長途巴士公司後，發現許多公司當天的車票已售罄。

機票漲火車長巴票售罄

另外亞航廉價航空在5月8日的單程機票（從吉隆坡返檳）目前已飆漲至458令吉左右，從新加坡返回檳城與吉隆坡單程機票更是漲至約700至800令吉左右。

為此，有網民在臉書上發起了“回家投票，共乘計劃”（Jom Balik Undi！Car Pool），讓所有想返家投票而買不到的車票的選民，可以在減輕負擔下為家鄉貢獻一份力量。

網上號召共車計劃

另外，除各個航空公司都推出豁免乘客在投票日期間更改航班日期的費用外，EasyBook巴士車票售票網站也推出“第14屆大選”車票優惠給要從新加坡返馬，或在本地回鄉投票的人可享有20%車折扣優惠。

名為“Jom Balik Undi（Car Pool）回家投票（共乘車計劃）”的臉書專頁，目前已有超過4000名網民加入成為會員。

該專頁的口號是：“回家投票不孤單，共乘交通回鄉去！”

據專頁管理員所說，他們呼籲選民尤其身在異鄉的遊子積極參與第14屆大選。

“共乘車計劃希望能為相同選區的外地遊子進行串連，讓大家共享交通工具回鄉投票，減輕負擔的同時，也給全馬來西亞未來的福祉一起加油打氣。”

人在新加坡的Lee Cooper便發貼文表示，他想找人共車回吉隆坡，這樣才不會那麼吃力。

“我這裡有4個空位，找到人的話我應該在5月9日休息，前一天晚上10時左右開車回。我會在新山關卡等待接人，有興趣可以私訊討論。”

另一方面，有網民認為，大選到了，各種公共交通將出現擁擠和買不到票，各選區應該開始策劃如何將選民載回家投票和載他們回去打工，各選區支會可以成為轉換站，一站一站送他們回家。

還沒請假先搶票

對於身在外地的遊子，有人認為要回鄉投票真的很難，有的想盡辦法都要回鄉投票，希望可以一盡國民之責。

28歲的會計師馮芷雯坦言，國會解散後因深怕買不到回家的票，所以一聽到投票日落在5月9號後，第一時間就去搶購車票了。

她不滿投票日落在工作日，因為落在星期三免不了要浪費多兩天的假期，惟依憲法，公司需要給員工足夠時間投票。

“投票日宣布後，火車票網站一度癱瘓，機票票價也飆升，差一點就買不到票，惟雖然還沒向公司請假，但我已買了5月8日晚上從吉隆坡回檳城的火車票。”

23歲的學生陳嘉琪說，知道投票日後並沒想太多，第一時間就上網訂回檳城的機票，已成功搶到5月8號的飛機票。

“我當時查詢了各航班的機票，發現捷星航空（jetstar）比較便宜即30新幣所以就買了，但要付款時系統一直癱瘓，結果結帳時已是64新幣，這已算很幸運了，今天我去查看看，價錢已漲到279新幣。”

她說，投票日剛好她考完試，所以可以回家，她之所以堅持回家是因為5年才一次，而且手中的一票可以改變生活，無論如何都要回鄉投票。

不滿工作天投票

29歲的行政主管丹尼說，本身在菲律賓馬尼拉工作，他會回鄉投票以履行公民責任，但目前仍在等待老闆批准假期。

他說，政府應以民為先，把投票日定於工作日對在國外的選民不方便，由於其老闆不是大馬人，無法理解他們想要回家投票的心情。

“有人說，一票改變不了什麼，但一人一票凝聚起來就是一股很龐大的力量，更何況選舉5年才一次，能履行公民的職責也就只有那麼一次。”

台馬來回機票約700元

在台灣工作的湯明越（34歲，桃園同志中心專員）說，投票只是為國付出的其中一種方式，改革國家不會只靠一張選票，而是依靠人民對於國家社會各個議題，並參與行動才是最重要。

“我覺得人們除了投票還可做更多，例如了解各種議題（環境、人權、多元性別、移工、身障等），甚至參與相關團體的行動。”

他說，過去五年因在馬逗留不到30天，無法申請郵寄選票，為避免與工作活動時間重疊，從國會解散前就關注投票日期了。

“本身是購買廉價航空機票，而機票也不算太貴，大約來回5000多台幣（約700令吉），因為投票日避開了工作機構的繁忙時間，所以有時間返馬投票。”

另外，來自吉蘭丹卻在外州工作的選民，當日上网查詢機票售價時也大吐苦水，明明查票時都不到100令吉，但投票日期一揭曉後，機票售價突然飆高至200至300令吉。

來自哥打峇魯的選民劉德明花了600令吉買了2個人的機票。盡管機票不便宜，但他希望大家都回鄉投票。

同樣來自哥市的莫順義也說，即使是5月8日從吉隆坡飛返哥打峇魯的機票，也超過300令吉一張。