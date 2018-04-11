FB教主赴聽證會 / 與俄網軍展開軍備競賽 啟用AI識別假賬號

（華盛頓11日訊）社交網站臉書創辦人兼行政總裁扎克伯格一連兩天到美國國會，就臉書用戶個資遭不當擷取濫用一事作證。扎克伯格提到，臉書刪除了470個跟俄羅斯機構有關的假賬號，他認為有當地人專門想辦法不當使用臉書及其他互聯網系統，形容這是一場“軍備競賽”。

扎克伯格昨天先出席參議院商務委員會及司法委員會舉行的聽證會，而在今天稍後則會出席眾議院能源及商業委員會的聽證會。

在回答議員質詢前，他先向公眾道歉，承認臉書未能保護用戶資料免遭其他公司不當使用。他作為公司創辦人及營運者，要為所發生的事負上責任。

扎克伯格證實，公司正與通俄案特別檢察官米勒合作，部份員工曾接受問話，但他自己未接受過對方查問。

與通俄案特檢官合作

他承認有俄羅斯人設法濫用臉書及其他互聯網系統，團隊當年專注應對傳統網絡攻擊，對新型資訊操作方式，反應太慢。公司現正利用新的人工智能（AI）工具去識別假賬號，清除為今年11月美國中期選舉及世界各地其他選舉特地開設的假賬號，防止這些選舉受到別國人士干預。

在長達5小時的聽證會，有44名參議員發言，有人批評臉書的私穩政策。被問及有關臉書向廣告商提供用戶資料以賺錢的經營模式時，扎克伯格表示臉書“永遠提供免費版本”，強調“臉書的使命是協助全球各地的人聯繫在一起，令世界變得更緊密，因此有必要提供人人都負擔得起的服務”。

未來將有付費版臉書

盡管扎克伯格的說法較為保留，稱臉書“永遠都會有一個免費版”，但臉書營運長桑德伯格在接受媒體訪問時說，數據是臉書能提供服務的關鍵。如果人們不想要自己的個資被揭露，那臉書將會是個付費產品。

防外洩事件重演

推獎金制鼓勵舉報

臉書為洩漏8700萬名用戶個資風波採取系列措施，宣佈推出獎金制，鼓勵用戶舉報濫用個人資料行為，以加強保障私隱，獎金由500至4萬美元（約1935至15.5萬令吉）不等。

根據計劃，只要證明臉書平台上的應用程式蒐集及轉移個人資料至另一方，用作售賣、偷竊、詐騙或政治影響用途，均可獲酬。不過，舉報者只能在數據濫用現象涉及最少一萬名臉書用戶的情況下，才能舉報，且要提供證據證明數據如何被濫用，及必須為臉書過往並未發現的問題才可。

使用惡意軟件讓人安裝應用程式、社交程式及Instagram等均為不在舉報範疇之內。

美英7100萬用戶集體提告

臉書恐賠2748億

受“劍橋分析”事件影響的用戶，集體控告臉書，每人索償1000美元（約3870令吉）。負責案件的律師指，美英共7100萬用戶受影響，索償額恐高達710億美元（約2748億令吉）。

被控的除了臉書和劍橋分析外，還包括設計性格測試應用程式蒐集用戶數據的學者。三方被指取得臉書用戶個人資料到美英用作政治宣傳，未能保護用戶資料。