【敘化武襲擊】特朗普放話48小時內決定 美或發多國軍事行動

（華盛頓、倫敦10日訊）敘利亞政府軍上周日疑似對反抗軍在東古塔區的最後據點杜馬鎮發動化武攻擊，引來國際社會批評。美國總統特朗普透露，他會在未來24至48小時內，就敘利亞政府軍涉嫌發動化武襲擊，決定採取什麼行動回應。英媒引述美國官員消息指，美國正考慮與其他國家展開聯合軍事行動，而特朗普更於24小時內第二度與法國總統馬克龍通電話，商討兩國如何回應化武一事。

聯合國安理會昨天召開緊急會議討論，美國駐聯合國大使黑利提出議案，建議就襲擊事件進行調查，追究責任。俄羅斯大使涅邊賈指責美國故意煽動國際緊張局勢，重申杜馬鎮沒有發現發生過化武襲擊的痕跡，警告對敘利亞發動軍事攻擊可能帶來嚴重後果。

美俄大使安理會互嗆

黑利說，全球都要看到公義受到彰顯，但俄羅斯運用否決權，阻止美國成立獨立調查的草案通過。她說，無論安理會是否採取行動，美國都會有所回應。

特朗普在白宮內閣會議前承諾，會就這次“十惡不赦、駭人聽聞的襲擊”採取果斷行動回應，強調這是關於人道問題，國際社會不能容許這種襲擊再度發生。他又強調幕後黑手不論是誰都要付出沉重代價：“是俄羅斯也好、伊朗也好、敘利亞或三國合作都好，我們會好好調查，我們很快知道真相。”

被問及俄羅斯總統普汀對襲擊有沒有責任時，特朗普稱：“他可能有，如果他有，這將會非常棘手，非常棘手。”

白宮、五角大樓和國務院拒絕就特定選項、或是否可能採取軍事行動置評。

美方說，受害者的症狀和受到神經毒氣襲擊人士的症狀相似，呼籲敘利亞和俄羅斯開放出事區域，讓國際監察員進入調查。白宮發言人桑德斯更指，敘利亞政府軍無法在沒有俄羅斯和伊朗等的支持下發動同類襲擊，認為俄伊兩國也需要負責。

英揆尋求議員支持

英國媒體引述消息指，英國政府已要求軍方高層擬定計劃，與美國、法國等展開聯合軍事行動。

英國首相特麗莎梅已尋求國會議員支持，擴大英軍於敘利亞的軍事行動，部分資深國會議員已表態支持。英國外長約翰遜亦向法國外長勒德里昂表明“所有選項應放在桌上”。