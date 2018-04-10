【共運會——田徑】男女飛人歸南非特立尼達 牙買加丟百米霸業

（黃金海岸10日訊）南非短跑選手阿卡尼.希姆比恩週一晚在共運會田徑比賽男子100米決賽中，爆冷勇挫奪冠大熱門、牙買加名將約翰.布萊克，榮膺男飛人；牙買加也失掉女子100米霸業，特立尼達與多巴哥的米歇爾.李阿耶成為新任女飛人。

在里約奧運會跑進男子100米決賽的希姆比恩，是以10秒03成績最先衝線，其隊友亨利科.布魯因傑斯緊跟著以10秒17搶到銀牌，2011年世錦賽冠軍布萊克只跑10秒19拿到銅牌。

在預賽時，身為牙買加近兩屆奧運會男子4X100米冠軍隊成員之布萊克，以全場最快的10秒06成績晉級。決賽前，已退役的牙買加短跑怪傑“閃電”博爾特還開玩笑地對布萊克說“回國時行李中必須要有百米金牌”。

然而，曾經締造百米10秒大關最年輕紀錄（19歲196天）的布萊克，卻未能實現首奪共運金牌的願望。“我賽前對於奪冠充滿信心。但決賽時卻完全跟不上節奏，不知道那里出錯。我對自已的表現很失望。”

博爾特較後在推特上祝賀希姆比恩，也給予布萊克鼓勵，“布萊克，你很好地完成了比賽，繼續努力，來日方長”。

決賽前，英格蘭的倫敦世錦賽4X100米接力冠軍成員阿當.傑米利因受傷而退賽，而希姆比恩的勝出，也終結了牙買加在共運會連續三屆的男子百米霸業。

塞門雅1500米無敵

24歲的希姆比恩賽後表示：“今天對南非體壇和短跑是一個重要的日子！我在決賽時並沒有關注布萊克，我只專注我自已，確保前50米順利。”

在女子100米決賽，牙買加同樣失掉霸業，特立尼達與多巴哥的米歇爾.李阿耶跑出11秒14成績，勇挫牙買加雙姝克利斯塔妮亞.威廉姆斯以及蓋恩.埃文斯，威廉姆斯以11秒21成績屈居亞軍，埃文斯11秒22獲季軍。

曾經因性別問題轟動一時的南非雙性人塞門雅，在女子1500米項目無敵，成績4分05秒86。塞門雅本屆共運會放眼雙金，她接下來還將參加800米決賽。澳洲選手喬治亞.克麗菲芙以4分06秒41獲亞軍、肯雅選手瑪麗.古莉雅獲季軍。

在沒有世界紀錄保持者、里約奧運會兼2015年世錦賽冠軍的南非名將韋德·范尼凱克、格林納達現任世界冠軍基拉尼.詹姆斯參與的男子400米項目，博茨瓦納好手艾薩克·馬庫拉和格林納達另一好手、里約奧運第7名布拉倫.塔普林爭冠。

去年被禁止參加倫敦世錦賽的馬庫拉，預賽跑出全場最快的45秒正晉級。

在男子鉛球決賽，紐西蘭的世界冠軍托馬斯.沃爾什以優於格拉斯哥世錦賽的奪冠成績21米41奪冠。女子1萬米落在烏干達選手史德拉.傑珊手中。