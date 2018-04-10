車禍去世捐贈眼膜 腦瘤青年愛不止息

（大山腳10日訊）小時候被發現腦生瘤的青年曹盛財，昨天在一起交通意外中去世，他生前簽下了器官捐贈卡，一對眼角膜成功捐給2人受惠，遺愛人間。

曹盛財（38歲）是昨日上班途中，在威南新板安拔發生意外身亡。他在5歲時被醫生檢驗出腦有腫瘤，如果病情發作，將會影響神經線，包括失明、癱瘓，甚至死亡。

從小疾病纏身

他深感自己的生命不能長久，於是在10多年前，自己到醫院簽下器官捐贈卡，希望自己的器官能延續他人的生命。

盛財的妻子陳素寶（38歲）接受《光明日報》訪問時說，盛財從小就有病在身，除了腦有腫瘤，也患有癲癇症，醫生有告知，盛財的病情會隨時發作。

盛財時常會到醫院檢查，10多年前，他到醫院檢查身體時，恰好醫院舉辦捐贈器官講座會，他也在場了解情況。

他從醫院回家後，就向家人提起要簽捐贈器官卡，他的善心獲得了妻子和家人的支持，他隨後私下到醫院簽下捐贈器官卡。

她說，盛財曾告訴她，本身健康不好，隨時會離開人世，生命不會長久，因此，他希望能捐出器官，讓等待延續生命的人受惠。

她說，昨天盛財發生意外不治，醫生檢查後，發現他的一對眼角膜可以捐出給2人，圓了盛財生前的心願。

盛財的哥哥盛傑（42歲）說，家人感到欣慰盛財能遺愛人間，盛財的善行，也讓他了解到關於捐贈器官，可幫助有需要的人。

盛財是昨天（9日）上午9時許，去工作途中發生交通意外。他生前從事電器維修工作，遺下3名孩子。其靈柩停放在武拉必衛生所，明日舉殯火化，骨灰安奉在武拉必骨灰閣。

2孩子心臟有孔

盛財生前因為性格問題而沒有與妻兒住在一起，他住在南美園，妻兒住在北海。他的3名孩子當中有2名患有心臟有孔。

陳素寶說，就讀中學的大兒子德安（14歲）和就讀托兒所的小女兒佩雯（3歲）患有心臟有孔，另一名女兒佩嫻（10歲）就讀北海光華學校。

陳素寶目前在北海一家幼兒園負責煮食工作，每月收入約1000令吉，除了孩子的生活費，尚需要繳付每月租金500令吉，經濟拮据。（CSH）