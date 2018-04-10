【第14屆大選】428提名 相約509投票

（布城10日訊）大馬選舉委員會宣布，第14屆全國大選提名日落在4月28日（星期六），投票日則落在5月9日（星期三），競選期共11天。軍警與配偶提前投票日，則是落在5月5日（星期六）。

國內郵寄選票，Borang 1A級別的申請截止日期為4月28日，而Borang 1C級別的申請截止日期則為4月23日。

選委會主席丹斯里莫哈末哈欣今日在主持了特別會議後，在記者會上如是宣布，唯他沒召開記者會，以解答為何投票日會落在星期三等相關的疑問。

合格選民1494萬624名

選委會是配合首相拿督斯里納吉早前宣布本月7日解散國會後擇定上述日期，以便在60天內舉行大選，從而選出222個國會議席及505個州議席（不包括砂拉越）的人民代議士。

第14屆大選將採用截至2017年第4季度的選民冊，合格選民達1494萬624名，當中普通選民人數為1463萬6716名，提前投票（軍警）選民為30萬255，外國缺席選民3653人。

第14屆全國大選總開支預計達5億令吉，選委會將委任25萬9391名工作人員，同時徵用8989間建築物，及開設2萬8995個投票渠道。

選委會同時也委任了222名選舉官，及成立445支選舉執法隊伍（PP-KPR），以全程監督選舉活動的進行。

莫哈末哈欣披露，選委會也在本屆大選，邀請了14個國家，包括東盟、 共和聯邦、亞洲及歐洲的選舉管理機構成為國際觀察員，同時也獲設立在英國劍橋的馬來西亞聯邦研究中心（MCSC）的選舉機構支持。

選委會也委任14個非政府組織成為國內觀察員，從提名日至投票日進行觀察。

他表示，此次的大選競選期長達11天，即從提名日當天截至5月8日晚上11時59分。

“這些國際及國內觀察局可在提名中心、提前投票站、投票站、計票中心及總計票中心進行監督和觀察。”

他補充，選委會並沒委任除該會指定之外的個人或組織監督及觀察本屆大選。

選民冊將在4月16日開始出售，選民也可從本月16日開始，上網www.spr.gov.my查詢本身的投票中心和投票渠道，選民也可通過手機應用程式 MYSPR SEMAK或致電03-88927018或 SMS 15888以查詢詳情。