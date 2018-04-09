決定大選提名投票日 選委會週二開會

（吉隆坡9日訊）選委會將在明日決定提名和投票日。

隨着全國各州州議會在4月10日全面解散，選舉委員會主席丹斯里莫哈末哈欣將召開會議，決定提名和投票日期。

選委會秘書拿督阿都干尼發表文告說，選委會主席明天早上將會主持一項特別會議，討論及決定頒布選舉令日期、提名日、軍警提前投票日及投票日。

“同時也會討論大選所要采用的選民冊，及其他大選準備工作。”

他也說，選委會將在會議結束后召開新聞發布會。一般預料選委會將會公布提名和投票的日期。

首相拿督斯里納吉宣布於4月7日解散國會後，柔佛、森美蘭、馬六甲、吉蘭丹、沙巴和玻璃市州議會當天同步解散，吉打與彭亨州議會已分別於週六及週日解散；雪州、霹靂、登嘉樓州議會今日宣布解散，檳州州議會也宣布明日解散。

登州議會提前昨日解散

登州原本訂在本星期三才解散，不過提前到今日解散，讓選委會能夠提早召開特別會議決定提名和投票日。

我國過去3屆大選的投票日都落在週六或週日。目前，有傳言指本屆大選的投票日或會落在星期四。

首相史無前例在本月6日宣布隔日（7日）解散國會，有人猜測納吉是為了配合幸運數字“11”而作出此安排，坊間目前也對投票日諸多揣測，並相信投票日會和11有關，而落在425（4+2+5=11） 或506（5+6=11）。

按照過去3屆大選的日期來看，選委會決定的提名日距離國會解散，最短為2004年大選的9天，最長是上屆505大選，即解散17天後才提名。