敘空軍基地遭導彈襲擊 美否認發動攻擊

（大馬士革、華盛頓9日訊）敘利亞政府軍上周六疑向反抗軍在東古塔地區的據點杜馬鎮發動化武襲擊，引起國際社會憤怒。事隔一天，敘利亞第三大城霍姆斯一處空軍基地遭導彈攻擊，至少14人死亡。敘利亞媒體報導指，導彈是美國下令發射，惟美國國防部否認。

美國總統特朗普昨天在推特直接點名俄羅斯、伊朗與敘利亞阿塞德政權，並強調不排除將採取軍事行動，因此霍姆斯T4空軍基地遭到轟炸，外界推測很可能是美方的報復行動。

至少14死 基地全毀

敘利亞國營電視台報導，當地時間凌晨3時30分（大馬時間上午8時30），霍姆斯T4基地遭到“至少20枚導彈”襲擊。盡管防空系統緊急啟動，為駐軍爭取到5分鐘的預警時間，並攔截了其中8枚導彈，但基地內的維修工廠、機坪、指揮系統，仍遭到相當嚴重的破壞。

報導指，這20枚導彈，全是美軍戰艦從地中海射來的戰斧巡航導彈。不過，美國國防部發言人否認，稱美方未有向敘軍基地發動空襲。

另有報導指，發動空襲的國家可能是以色列。黎巴嫩電視台報導指，攻擊敘敘利亞的導彈來自地中海，飛越黎巴嫩空域。在此同時，有報導稱，有“不明飛機”自黎巴嫩闖入敘利亞空域，推測可能是以色列的飛機。然而，以色列亦否認發動空襲。

美確認發生化武攻擊

至於反抗軍據點杜馬鎮疑受化武攻擊一事，美國說，當局評估過後確認杜馬的確遭到化武攻擊，但他們仍在了解詳情。歐盟則稱，有證據顯示這次襲擊是由效忠敘利亞總統阿塞德的政府軍發動。敘利亞及俄羅斯官方都否認指控，指是反抗軍捏造，目的是要阻延政府軍推進；伊朗也稱，化武是美國和西方國家的“藉口”，目的是對敘利亞展開軍事行動。

美國去年4月針對敘軍涉化武襲擊平民事件，首次直接向阿塞德政權採取軍事行動，總統特朗普下令發射59枚戰斧巡航導彈，重擊涉嫌施放毒氣軍機所屬基地。