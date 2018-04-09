【共運會——羽球】衛冕最後一關 馬最強陣容迎印度

（黃金海岸9日訊）時隔8年再迎印度，大馬羽球隊在黃金海岸爭取共運會混合團體賽4連冠不敢掉以輕心！

大馬在4強以3比0擊敗上屆亞軍英格蘭後，將與擁有前大馬雙打教練陳金和執教的印度爭冠；印度在另一場半決賽以3比1淘汰新加坡，回報了4年前銅牌戰不敵之仇。

本場決賽也是大馬與印度自2010年新德里賽會再度交鋒，大馬當時以3比1取勝，完成2連冠。在雙方陣容當中，目前仍參賽的僅大馬一哥李宗偉，以及倫敦奧運女單銅牌得主賽娜。

根據黃金海岸共運會官網釋出的排陣，里約奧運銀牌得主陳炳順/吳柳瑩將在首場混雙迎來世界第57的薩維克賽拉吉/阿絲薇妮。

現世界第6的大馬一哥李宗偉將在第2場男單登場，他將迎來世界第2的斯裡坎。根據交手記錄，宗偉保持著對斯裡坎的4連勝；“雙蔚”吳蔚昇/陳蔚強則將在第3場男雙亮相，兩人的對手將是薩維克賽拉吉/拉奇。

“如果我們想要贏得金牌，我們必須更加專注在比賽上，”宗偉在週六的半決賽後說。他表示，無論是斯裡坎或巴尼特都不容易對付，不過，他已做好了準備。

如大馬沒能在前3場取勝，全國冠軍謝抒芽則將在接下來的女單項目挑戰現世界第12的賽娜。根據世界羽聯官網，雙方曾於去年澳洲公開賽交手，大馬人3局落敗。

將在最後一場女雙登場的則是許嘉雯/鄒美君，兩人將碰絲基/阿絲薇妮。

英格蘭在週一上午展開的銅牌戰中，憑著混雙、男單以及男雙建功，以3比0擊敗新加坡，收穫銅牌。

英橫掃獅城摘銅

上屆亞軍本場收起世界第10的混雙夫妻檔克里斯/葛貝莉，由埃利斯/史密斯打頭陣，兩人以1比2逆轉許永凱/黃嘉盈。英國一哥歐塞夫經過3局苦戰，以20比22、21比15、25比23力克羅建佑；里奧銅牌得主埃利斯/朗格裡德以21比9、19比21、21比13拿下許永凱/丹尼，助英格蘭取勝。