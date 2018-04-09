大選後加入 鄭雨週扛社會主義黨旗上陣

（檳城9日訊） 原任的丹絨武雅區州議員鄭雨週說，這次大選他將在社會主義黨旗幟下轉戰雙溪檳榔州選區，這也是該黨在檳州唯一競選的州議席。

鄭雨週感謝社會主義黨願意給他一個機會與該黨合作為社會主義奮鬥，尤其是在檳城。他希望檳州選民給他及該黨一個機會，讓選民的聲音能夠傳達至州議會。

“改革需從小地方開始，我希望檳城可成為帶頭改革的州屬。”

無論成績如何，他說，在大選後，他會加入該黨成為黨員。

鄭雨週說，他致力反對丹絨武雅山坡過度發展，如今雖然轉攻雙溪檳榔，但同樣還是可以為環境課題發聲，這並不是一個大問題。

曹觀友：不影響選情

針對檳州民主行動黨主席曹觀友稱，鄭雨週離開行動黨加入其他政黨也不會影響選情一事，他回應，別人的看法不重要，最重要的是能夠為民服務。

鄭雨週今日在社會主義黨中委朱進佳、該黨峇央峇魯分部秘書阿悠及財政阿拉法斯的陪同下，召開記者會作出上述宣布。

朱進佳說，鄭雨週並非該黨黨員，而是其中一個借用該黨旗幟上陣的候選人。除了鄭雨週，該黨亦出借旗幟給金馬崙高原及雪蘭莪的社運分子上陣參選。

“很多人有意向我們借用黨旗，但經過評估後部分人選不符合資格。”

他解釋，早在2017年3月，該黨已宣布開放讓社運人士及草根領袖借用該黨旗幟上陣參選。有意借用的候選人需符合4個基本條件，分別是公佈個人財產、不奉行或玩弄種族政治、贊同該黨的競選宣言及一旦中選須在選區開設人民服務中心。

他認為，鄭雨週不僅符合上述條件，而且也是一位能夠協助推動建設人民力量及實現社會正義議程的可靠候選人。

“我們欣賞他為了人民權益和環境課題在眾多議題上站穩堅定的立場。”

檳唯一議席

他說，這是該黨首次在檳城上陣，作為涉足檳城政治的第一步，該黨只競選一個議席，即由鄭雨週出戰的雙溪檳榔。相信可為檳州帶來全新的政治氣息。

“如果鄭雨週得以在來屆大選進入檳州議會，他們將可為檳州帶來真正可靠的政治制衡力量。”

共競選5國12州議席

他指出，該黨在來屆大選競選5國12州議席，不包括雙溪檳榔。該黨不會為了挑戰而任意上陣選區，該黨的候選人需至少在相關選區服務2年才能獲得委任。

“目前我們有約30至50位黨員，但最重要的不是數量而是質量，因為即使有很多黨員，但如果黨員不為民服務也沒意思。”

他坦言，來屆大選對該黨而言是種挑戰，但他們會努力。