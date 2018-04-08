馬華10承諾10計劃 確保全面承認統考

（吉隆坡8日訊）馬華公會總會長拿督斯里廖中萊今日宣布了涵蓋十大承諾、十大計劃的馬華第14屆大選宣言，並促華裔認清我國多元族群的政治現實及要有高度危機意識，確保華社不會喪失在政府內的代表性。
他說，他反覆思考首相的“如果本屆大選國陣無法獲華裔選民的支持，他將難以保留4至5個部長給華社”的逆耳忠言時，心在滴血。
“我國華裔已後退到搖搖欲墜的政治懸崖上，我不願意見證華社的政權掉入萬劫不復的深淵，所以我會義無反顧地領導馬華發起絕地反攻行動。”
促華裔有危機意識
他表示，政治現實是非常殘酷的，一旦華社失去政治力量，沒了談判籌碼，華社要在政府內發揮影響力，維護和爭取更多的權益，將變得更遙不可及。
廖中萊是今早在公布馬華第14屆大選宣言時致詞，如是提及。他說，本屆大選國陣將重新全面地執掌國家政權，馬華在大選中也只許勝不許敗，馬華須贏取比上屆更好的成績，以確保在政府內擁有足夠強大的代表，在內閣中擁有足夠強大的聲音。
“本屆大選肯定是我國有史以來最慘烈的政治博弈，我可大膽斷言，不論大選結果如何，不論馬來海嘯是否出現，我國的政權將繼續由馬來人主導。從目前各種發展來看，國陣憑着巫統基本盤和東馬席位，優勢非常明顯。如果國陣的華基政黨慘敗，華人可能從此徹底喪失政治話語權。”
他強調，馬華作為一個有尊嚴和誠信的政黨，誓言要從失敗中重新站起來，更要從低潮中逐步邁向高峰，即使面對行動黨領袖傲慢的高喊要剿滅馬華，意圖把馬華的政治勢力連根拔起，馬華將勇敢地面對行動黨的挑戰，不會退縮。
共有近2000名來自全馬各地的馬華黨員和領袖，今早出席了這項在馬華三春禮堂舉行的競選宣言發布大會。出席者個個情緒高昂，多次在總會長的號召下高喊馬華的“戰、戰、戰”口號。
出席馬華宣言記者會的包括馬華署理總會長拿督斯里魏家祥、副總會長拿督李志亮、拿督蔡智勇、拿督斯里何國忠、拿汀巴杜卡周美芬、總秘書拿督斯里黃家泉、副總秘書拿督斯里黃日昇、總財政拿督斯里關炳順、組織秘書拿督姚煒豪、馬青總團長拿督張盛聞、馬華婦女組主席拿督王賽之、馬華霹靂州聯委會主席拿督馬漢順、登嘉樓州聯委會主席拿督杜振耀及馬華三機構中委。
老馬重現，火箭不見 諷行動黨放棄尊嚴
廖中萊在致詞中，以“老馬重現，火箭不見”，嘲諷行動黨為了贏取馬來選票，不怕放棄尊嚴、典當原則，親手降下火箭的旗幟。
他說，行動黨放棄本身的火箭標誌的孤注一擲之舉，顯示行動黨是一個投機政黨，可以為了政治利益而出賣原則和尊嚴，帶著36個國席、95個州席向實權的安華靠攏，向批判了該黨34年的老馬投誠，乖乖地被收編。
廖中萊的這一番言論，獲得台下黨員報以噓聲支持。
他提到，馬華不空喊政治口號，更不會為了短視的政治利益而犧牲人民的利益，馬華的政治鬥爭是長期性和延續性，馬華是一個負責任的政黨，認真的對待和落實所許下的承諾。他說，希盟所公布的大選宣言，最終的結果很可能是國家經濟大倒退，國家的發展失去了方向和動力，人民的生活水平和素質受到嚴重影響，國家的政治穩定和社會和諧也將受破壞。
“國陣接納統考文憑” 魏家祥吁勿糾結字眼
針對坊間質疑國陣競選宣言中提及統考文憑資格僅停留在“可以考慮”（boleh dipertimbangkan）階段，而不是承認統考文憑，曾任教育部副部長的馬華署理總會長拿督斯里魏家祥認為，國陣的大意就是接受統考文憑，華社無需過於糾結字眼的運用。
“如果‘boleh dipertimbangkan’是不被接受，那‘考慮’來做什麼呢？我不能把這句話解讀為不接受。”
國陣於昨日公佈競選宣言後，時事評論員陳亞才不認同馬華翻譯的中文版本：“舉凡公民持有与大馬教育文憑（SPM）和大馬高等教育文憑（STPM）相同水平的國外考試文憑，同時也符合國文科优等和歷史科及格的要求，都一律具備了進入我國國立大專院校就讀的資格，這也适用于獨中高中統考文憑”，認為原文中的“boleh dipertimbangkan”不應翻譯成承認統考文憑資格。
對此，魏家祥在記者會上指出，國陣整體大意就是如此，他們不可能一字字地翻譯，但無論是英文還是華文的翻譯，最終意思差距都不大。
“我不覺得有任何差異，對我而言，我更想知道裡面的內容是什麼，而不是對每個字都吹毛求疵，那只會沒完沒了。
“就像‘tiada halangan’，沒有反對，即表示同意，官方既然寫明boleh dipertimbangkan，就表示可以（承認）了，這個有什麼問題呢？”
魏家祥也強調，國陣在此次競選宣言中接受統考生進入公立大學，對華社的象徵意義是非常重要的。
“他們把統考文憑視作與國外考試文憑相同水平，最重要的是我們贏得選舉後，我們才能根據華社需求把東西（詳細文件）做出來。”
馬華將確保承認統考
廖中萊在“第14屆全國大選馬華宣言大會”上提到，馬華在競選宣言中承諾，馬華確保華文獨中高中統考將全面受到承認，馬華絕對不會放棄。
他表示，上述承諾與國陣承認統考列入大選宣言一樣，一旦國陣勝選，馬華將會積極落實這項工作。
強調青年賦權
馬華大選宣言強調青年賦權、擴展全球化教育、社會經濟福利三大支柱。
廖中萊說，裝備好年輕人才，並充分賦權，全力將馬華公會創辦的大專院校發展成為全球教育樞紐，重點照顧有需要的群體，改善人民生活將是馬華選戰的重點。
他聲稱，馬華以這個根本原則為基礎，提出十大承諾，涵蓋了政治、經濟、國際商貿、電子商務、教育、新村和醫療保健，充分開發國民潛能，追求全民幸福。
名單已呈納吉 人選料2天內敲定
廖中萊再次強調，馬華已將上陣的候選人名單提呈給國陣主席兼首相拿督斯里納吉，預料首相將會在這2天內決定最後的人選。他說，馬華會在納吉敲定成員黨競選議席和候選人後，公布馬華的候選人名單。
“我們已擬定好名單並呈交給首相，只待首相拍案。”
他今日推介了馬華第14屆全國大選宣言後，在記者會上如是披露。
對於成員黨之間交換議席的進展，他則表示，交換議席須是成員黨領袖達成共識，而目前交換議席一事仍在進行中。
他強調，國陣有特別的機掣解決議席分配，成員黨之間不會出現有關議席不公的爭議。
張盛聞：準備好落實承認統考
馬青總團長拿督張盛聞聲稱，馬華已做好萬全的準備，在大選後落實國陣在競選宣言中為統考文憑所做出的承諾。
他表示，這是國陣成立多年來，首次將統考作為藍本納入競選宣言，他為此感欣慰。
“只有成為政府才可兌現競選宣言，為實行這個任務（統考生可進入本地公立大學就讀），我們必須勝選。”
“我感慶幸，因為爭取承認統考不再是幕後鬥爭，而是浮於檯面的宣言，不再是馬華獨鬥。”