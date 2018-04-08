馬華10承諾10計劃 確保全面承認統考

: 04/08/2018 - 15:46

（吉隆坡8日訊）馬華公會總會長拿督斯里廖中萊今日宣布了涵蓋十大承諾、十大計劃的馬華第14屆大選宣言，並促華裔認清我國多元族群的政治現實及要有高度危機意識，確保華社不會喪失在政府內的代表性。

他說，他反覆思考首相的“如果本屆大選國陣無法獲華裔選民的支持，他將難以保留4至5個部長給華社”的逆耳忠言時，心在滴血。

“我國華裔已後退到搖搖欲墜的政治懸崖上，我不願意見證華社的政權掉入萬劫不復的深淵，所以我會義無反顧地領導馬華發起絕地反攻行動。”

促華裔有危機意識

他表示，政治現實是非常殘酷的，一旦華社失去政治力量，沒了談判籌碼，華社要在政府內發揮影響力，維護和爭取更多的權益，將變得更遙不可及。

廖中萊是今早在公布馬華第14屆大選宣言時致詞，如是提及。他說，本屆大選國陣將重新全面地執掌國家政權，馬華在大選中也只許勝不許敗，馬華須贏取比上屆更好的成績，以確保在政府內擁有足夠強大的代表，在內閣中擁有足夠強大的聲音。

“本屆大選肯定是我國有史以來最慘烈的政治博弈，我可大膽斷言，不論大選結果如何，不論馬來海嘯是否出現，我國的政權將繼續由馬來人主導。從目前各種發展來看，國陣憑着巫統基本盤和東馬席位，優勢非常明顯。如果國陣的華基政黨慘敗，華人可能從此徹底喪失政治話語權。”

他強調，馬華作為一個有尊嚴和誠信的政黨，誓言要從失敗中重新站起來，更要從低潮中逐步邁向高峰，即使面對行動黨領袖傲慢的高喊要剿滅馬華，意圖把馬華的政治勢力連根拔起，馬華將勇敢地面對行動黨的挑戰，不會退縮。

共有近2000名來自全馬各地的馬華黨員和領袖，今早出席了這項在馬華三春禮堂舉行的競選宣言發布大會。出席者個個情緒高昂，多次在總會長的號召下高喊馬華的“戰、戰、戰”口號。

出席馬華宣言記者會的包括馬華署理總會長拿督斯里魏家祥、副總會長拿督李志亮、拿督蔡智勇、拿督斯里何國忠、拿汀巴杜卡周美芬、總秘書拿督斯里黃家泉、副總秘書拿督斯里黃日昇、總財政拿督斯里關炳順、組織秘書拿督姚煒豪、馬青總團長拿督張盛聞、馬華婦女組主席拿督王賽之、馬華霹靂州聯委會主席拿督馬漢順、登嘉樓州聯委會主席拿督杜振耀及馬華三機構中委。

老馬重現，火箭不見  諷行動黨放棄尊嚴

廖中萊在致詞中，以“老馬重現，火箭不見”，嘲諷行動黨為了贏取馬來選票，不怕放棄尊嚴、典當原則，親手降下火箭的旗幟。

他說，行動黨放棄本身的火箭標誌的孤注一擲之舉，顯示行動黨是一個投機政黨，可以為了政治利益而出賣原則和尊嚴，帶著36個國席、95個州席向實權的安華靠攏，向批判了該黨34年的老馬投誠，乖乖地被收編。

廖中萊的這一番言論，獲得台下黨員報以噓聲支持。

他提到，馬華不空喊政治口號，更不會為了短視的政治利益而犧牲人民的利益，馬華的政治鬥爭是長期性和延續性，馬華是一個負責任的政黨，認真的對待和落實所許下的承諾。他說，希盟所公布的大選宣言，最終的結果很可能是國家經濟大倒退，國家的發展失去了方向和動力，人民的生活水平和素質受到嚴重影響，國家的政治穩定和社會和諧也將受破壞。

“國陣接納統考文憑”  魏家祥吁勿糾結字眼

針對坊間質疑國陣競選宣言中提及統考文憑資格僅停留在“可以考慮”（boleh dipertimbangkan）階段，而不是承認統考文憑，曾任教育部副部長的馬華署理總會長拿督斯里魏家祥認為，國陣的大意就是接受統考文憑，華社無需過於糾結字眼的運用。

“如果‘boleh dipertimbangkan’是不被接受，那‘考慮’來做什麼呢？我不能把這句話解讀為不接受。”

國陣於昨日公佈競選宣言後，時事評論員陳亞才不認同馬華翻譯的中文版本：“舉凡公民持有与大馬教育文憑（SPM）和大馬高等教育文憑（STPM）相同水平的國外考試文憑，同時也符合國文科优等和歷史科及格的要求，都一律具備了進入我國國立大專院校就讀的資格，這也适用于獨中高中統考文憑”，認為原文中的“boleh dipertimbangkan”不應翻譯成承認統考文憑資格。

對此，魏家祥在記者會上指出，國陣整體大意就是如此，他們不可能一字字地翻譯，但無論是英文還是華文的翻譯，最終意思差距都不大。

“我不覺得有任何差異，對我而言，我更想知道裡面的內容是什麼，而不是對每個字都吹毛求疵，那只會沒完沒了。

“就像‘tiada halangan’，沒有反對，即表示同意，官方既然寫明boleh dipertimbangkan，就表示可以（承認）了，這個有什麼問題呢？”

魏家祥也強調，國陣在此次競選宣言中接受統考生進入公立大學，對華社的象徵意義是非常重要的。

“他們把統考文憑視作與國外考試文憑相同水平，最重要的是我們贏得選舉後，我們才能根據華社需求把東西（詳細文件）做出來。”

馬華將確保承認統考

廖中萊在“第14屆全國大選馬華宣言大會”上提到，馬華在競選宣言中承諾，馬華確保華文獨中高中統考將全面受到承認，馬華絕對不會放棄。

他表示，上述承諾與國陣承認統考列入大選宣言一樣，一旦國陣勝選，馬華將會積極落實這項工作。

強調青年賦權

馬華大選宣言強調青年賦權、擴展全球化教育、社會經濟福利三大支柱。

廖中萊說，裝備好年輕人才，並充分賦權，全力將馬華公會創辦的大專院校發展成為全球教育樞紐，重點照顧有需要的群體，改善人民生活將是馬華選戰的重點。

他聲稱，馬華以這個根本原則為基礎，提出十大承諾，涵蓋了政治、經濟、國際商貿、電子商務、教育、新村和醫療保健，充分開發國民潛能，追求全民幸福。

名單已呈納吉  人選料2天內敲定

廖中萊再次強調，馬華已將上陣的候選人名單提呈給國陣主席兼首相拿督斯里納吉，預料首相將會在這2天內決定最後的人選。他說，馬華會在納吉敲定成員黨競選議席和候選人後，公布馬華的候選人名單。

“我們已擬定好名單並呈交給首相，只待首相拍案。”

他今日推介了馬華第14屆全國大選宣言後，在記者會上如是披露。

對於成員黨之間交換議席的進展，他則表示，交換議席須是成員黨領袖達成共識，而目前交換議席一事仍在進行中。

他強調，國陣有特別的機掣解決議席分配，成員黨之間不會出現有關議席不公的爭議。

張盛聞：準備好落實承認統考

馬青總團長拿督張盛聞聲稱，馬華已做好萬全的準備，在大選後落實國陣在競選宣言中為統考文憑所做出的承諾。

他表示，這是國陣成立多年來，首次將統考作為藍本納入競選宣言，他為此感欣慰。

“只有成為政府才可兌現競選宣言，為實行這個任務（統考生可進入本地公立大學就讀），我們必須勝選。”

“我感慶幸，因為爭取承認統考不再是幕後鬥爭，而是浮於檯面的宣言，不再是馬華獨鬥。”

馬華十大承諾
 
1. 全力守護中庸價值
2. 確保有效制衡監督
3. 青年及女性賦權
4. 提升優質華文教育
5. 創建高教的世界舞臺
6. 全力共建“一帶一路”
7. 數字經濟與創新
8. 商貿金融的飛躍
9. 落實新村城鎮化
10. 擴展醫療保健
 
馬華十大計劃
 
1. 成立由學術人員等領袖組成的中央監管單位，並由策略分析與政策研究所（INSAP）負責監督政府的政策等。
2. 提升馬華一帶一路中心，加強及深化馬中關系，達到全球網絡與區域的鏈接。
3. 設立數字經濟與創新理事會，與業界、商會等，集思廣益出謀獻策，為政府的立法和決策提供意見，並建立全球商務網絡。
4. 持續發展拉曼大學成為頂尖研究型大學，拉曼大學也將在金寶成立教學型醫院。
5. 將拉曼大學學院轉型為科技大學，以培養優秀下一代。
6. 提升拉曼技職學院，提供完善技職培訓。
7. 成立自立合作社銀行，推介以國家信托基金（Amanah Saham Nasional）為藍本的馬來西亞華裔投資信托基金，為中小企業及中低收入者創造財富，
8. 精選10個新村作為新村城鎮化啟動計劃。
9. 繼續維護女性、兒童和年長者的權益。
10. 通過各項基金、組織和計劃，全心全意服務社會。
 
 

 

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