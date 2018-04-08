馬華10承諾10計劃 確保全面承認統考

（吉隆坡8日訊）馬華公會總會長拿督斯里廖中萊今日宣布了涵蓋十大承諾、十大計劃的馬華第14屆大選宣言，並促華裔認清我國多元族群的政治現實及要有高度危機意識，確保華社不會喪失在政府內的代表性。

他說，他反覆思考首相的“如果本屆大選國陣無法獲華裔選民的支持，他將難以保留4至5個部長給華社”的逆耳忠言時，心在滴血。

“我國華裔已後退到搖搖欲墜的政治懸崖上，我不願意見證華社的政權掉入萬劫不復的深淵，所以我會義無反顧地領導馬華發起絕地反攻行動。”

促華裔有危機意識

他表示，政治現實是非常殘酷的，一旦華社失去政治力量，沒了談判籌碼，華社要在政府內發揮影響力，維護和爭取更多的權益，將變得更遙不可及。

廖中萊是今早在公布馬華第14屆大選宣言時致詞，如是提及。他說，本屆大選國陣將重新全面地執掌國家政權，馬華在大選中也只許勝不許敗，馬華須贏取比上屆更好的成績，以確保在政府內擁有足夠強大的代表，在內閣中擁有足夠強大的聲音。

“本屆大選肯定是我國有史以來最慘烈的政治博弈，我可大膽斷言，不論大選結果如何，不論馬來海嘯是否出現，我國的政權將繼續由馬來人主導。從目前各種發展來看，國陣憑着巫統基本盤和東馬席位，優勢非常明顯。如果國陣的華基政黨慘敗，華人可能從此徹底喪失政治話語權。”

他強調，馬華作為一個有尊嚴和誠信的政黨，誓言要從失敗中重新站起來，更要從低潮中逐步邁向高峰，即使面對行動黨領袖傲慢的高喊要剿滅馬華，意圖把馬華的政治勢力連根拔起，馬華將勇敢地面對行動黨的挑戰，不會退縮。

共有近2000名來自全馬各地的馬華黨員和領袖，今早出席了這項在馬華三春禮堂舉行的競選宣言發布大會。出席者個個情緒高昂，多次在總會長的號召下高喊馬華的“戰、戰、戰”口號。

出席馬華宣言記者會的包括馬華署理總會長拿督斯里魏家祥、副總會長拿督李志亮、拿督蔡智勇、拿督斯里何國忠、拿汀巴杜卡周美芬、總秘書拿督斯里黃家泉、副總秘書拿督斯里黃日昇、總財政拿督斯里關炳順、組織秘書拿督姚煒豪、馬青總團長拿督張盛聞、馬華婦女組主席拿督王賽之、馬華霹靂州聯委會主席拿督馬漢順、登嘉樓州聯委會主席拿督杜振耀及馬華三機構中委。