涉貪判刑12年 突破支持者重重攔阻 巴西前總統盧拉入獄服刑

（聖保羅8日訊）因涉貪案被判監12年的巴西前總統盧拉，昨天突破大批支持者的包圍攔阻，向警方自首，結束超過一天的對峙，入獄服刑。

自首前數小時，盧拉向數以千計支持者說，他會向警方自首，但堅持自己無辜，指貪污罪成是敵人確保他不能角逐今年10月總統選舉。盡管官司纏身，但盧拉的民調支持率一直大幅領先。

他說：“我會遵守命令，而你們都將成為盧拉。”盧拉激昂地向群眾說，“我並未凌駕於法律之上。如果我不相信法律，就不會成立政黨，而是開啟一場革命。”

重申無辜 遭政治迫害

然而，當他試圖離開前往自首時，數十人阻擋閘門，阻止他的車離開。支持者高呼：“包圍、包圍大樓，不要讓他們拘捕他。”盧拉一度折返大樓，之後再在保鑣協助下，登上警車前往警局自首。

72歲的盧拉是巴西首位工人階級總統，他以工會領袖的身分推翻了軍事獨裁者，擔任總統8年，領導左派工黨翻轉政局。在他的帶領下，巴西經歷卅多年來最長的經濟成長期。

不過，盧拉在2010年底卸任後，捲入巴西石油公司貪腐案，原本被判監9年半，年初被上訴法院駁回上訴，並被加刑至12年又1個月。法院在上週四發出拘捕令後，盧拉就匿藏在聖保羅市鋼鐵工人工會總部。

分析認為，盧拉入獄後，巴西將出現十多年來選情最不明朗的大選。