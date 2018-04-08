【共運會——壁球】納菲茲旺衝男壁歷史 妮科4強鬥裘莉金

（黃金海岸8日訊）尋求衛冕的大馬皇后妮科大衛將與世界第4的紐西蘭名將裘莉金爭奪一席決賽資格；大馬一哥納菲茲旺殺退衛冕冠軍馬修後，放眼成為首個殺入共和聯邦運動會男單決賽的大馬選手！

34歲的妮科連續兩輪陷入苦戰，2屆賽事冠軍經過5局苦戰，最終以7比11、11比13、11比9、11比9、12比10淘汰現世界第10的英格蘭好手沃特斯，晉級決賽。

“我真的必須爭取在三局內完成比賽，否則我將沒有足夠的時間恢复。目前為止我還有很多需要改進的地方。”曾8次贏得世界冠軍的妮科說。

納菲茲旺鬥英好手

“在關鍵的第5局，她已經很接近勝利了，我只能保持專注並繼續戰鬥，堅持到最後，”她說。妮科也是茜娃桑嘉麗和埃法先後退賽后，大馬僅存的女單選手。

另外，納菲茲旺頂著壓力，以11比7、6比11、12比10、4比11、11比6前世界冠軍、英格蘭好手馬修，成為繼阿茲蘭後，自2010年新德里賽事以來，第二個晉級共運會半決賽的大馬男單。

粉碎了馬修的衛冕希望後，納菲茲旺接下來將挑戰另一英格蘭好手韋斯托普。後者是以7比11、12比10、7比11、11比6、11比6淘汰東道主選手比勒。

“我獲勝的關鍵是因為自己不把對手當成‘傳奇人物’。對我來說，他是我的偶像，贏過世界冠軍，但在賽場上，我專注打好比賽。把自己優點發揮出來，減少失誤，這是生涯迄今最重大的勝利。”