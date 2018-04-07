國陣競選宣言 公立大學接納統考

（吉隆坡7日訊）國陣在第14屆全國大選競選宣言中第4章第26項中承諾，舉凡公民持有與大馬教育文憑（SPM）和大馬高級學校文憑（STPM）相同水平的國外考試文憑，同時也符合國文科優等和歷史科及格的要求，都一律具備進入我國公立大專院校就讀的資格，這也適用於獨中高中統考文憑。

獨中統考文憑被視為跟STPM同等資格；前者至少考8個科目，後者則考4科。

國陣主席拿督斯里納吉推介今晚在推介國陣宣言時也承諾，國陣會按需求批准建設新學校，也為所有政府津貼學校，包括國民型華文小學和國民型淡米爾小學，提供發展與翻新裝修特別撥款，以鞏固國家多源流教育體系。

根據大馬學術資格鑑定機構（MQA）列明的資格，申請報讀學士學位（Ijazah Sarjana Muda）的學生，必須在STPM或同等資格考試中考獲至少2科C；而獨中統考文憑考生則須考獲至少5科B。

另外，選讀大學基礎班（Foundation）、大學預科班（Matrikulasi）及大學基礎課程（Asasi）的學生，申請的條件必須是在SPM中考獲至少5科優等；或是在統考文憑中考獲至少3科B。

選讀證書（Sijil）課程的學生，必須在SPM中考獲至少1科優等；或獨中統考考獲至少1科B；至於就讀文憑課程（Diploma）的學生，必須在SPM中考獲至少3科優等；或在獨中統考文憑考獲至少3科B。

這也表示，國陣的競選宣言中承諾，只要獨中生在統考文憑中考獲上述成績，同時擁有國文科優等和歷史科及格，便可申請進入本地公立大專院校就讀。

讀公立大學條件需SPM 5科優

曾任副首相兼教育部長的土著團結黨主席丹斯里慕尤丁於2013年規定，SPM考生必須在大馬教育文憑考試中考獲歷史科目及格，方能取得SPM文憑。

目前，申請進入公立大學的基本條件（syarat am）必須是在SPM考試中考獲至少5科優等，其中一項優等科目一定要是國文，另外，歷史科也必須及格。

慕尤丁也規定從2014年開始，歷史科目被納入SPM重考科目內。在這之前，SPM可以重考的科目只有國文和數學科。

廖中萊：承認統考是突破

馬華總會長拿督斯里廖中萊聲稱，國陣正式承認高中統考文憑是一項突破，這也是國陣首次把承認統考列入大選宣言，一旦國陣在大選後勝出，必定會具體落實這項工作。

他今晚出席了推介禮後發表文告說，這次國陣全國大選競選宣言列出了300項勝選後要進行的工作，而這些工作都是實實在在地為國家勾勒出了未來5年各方面的發展。

他提到，國陣一視同仁接受獨中高中統考文憑與STPM同等資格，這是極為關鍵的，它也說明國陣聽到了華社的聲音，而這也是華社樂見其成的。

他表示，在大馬學術資格鑒定機構（MQA）的學術認證的框架（MQF）下，高中統考文憑需要至少5B就可以申請大學本科課程，而申請公立大學文憑課程則要求比較低，反之只需要3科B（優等）即可。錄取統考生的操作方式和細節，等大選過後就會具體落實相關的工作。”

廖中萊強調，馬華向來對統考承認的工作都不放鬆，從1996年私立大專法令修改後，爭取獨中畢業生以統考文憑進入私立大專。在2011年，再接再勵爭取到以統考進入教育部的師訓學院。今次再把統考列入為進入公立大學的入學資格，一步一腳印，完成承認統考文憑大業。畢竟讓統考文憑名揚四海，並在國內獲得承認，是本邦華裔願意見到的局面。

“我希望華社開明看待上述宣佈並團結一致，給力馬華，在大選後立即處理統考生進入政府大學的事務，以完成華社多年來的心願。”