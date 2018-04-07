國陣競選宣言 公立大學接納統考

（吉隆坡7日訊）國陣在第14屆全國大選競選宣言中第4章第26項中承諾，舉凡公民持有與大馬教育文憑（SPM）和大馬高級學校文憑（STPM）相同水平的國外考試文憑，同時也符合國文科優等和歷史科及格的要求，都一律具備進入我國公立大專院校就讀的資格，這也適用於獨中高中統考文憑。
獨中統考文憑被視為跟STPM同等資格；前者至少考8個科目，後者則考4科。
國陣主席拿督斯里納吉推介今晚在推介國陣宣言時也承諾，國陣會按需求批准建設新學校，也為所有政府津貼學校，包括國民型華文小學和國民型淡米爾小學，提供發展與翻新裝修特別撥款，以鞏固國家多源流教育體系。
根據大馬學術資格鑑定機構（MQA）列明的資格，申請報讀學士學位（Ijazah Sarjana Muda）的學生，必須在STPM或同等資格考試中考獲至少2科C；而獨中統考文憑考生則須考獲至少5科B。
另外，選讀大學基礎班（Foundation）、大學預科班（Matrikulasi）及大學基礎課程（Asasi）的學生，申請的條件必須是在SPM中考獲至少5科優等；或是在統考文憑中考獲至少3科B。
選讀證書（Sijil）課程的學生，必須在SPM中考獲至少1科優等；或獨中統考考獲至少1科B；至於就讀文憑課程（Diploma）的學生，必須在SPM中考獲至少3科優等；或在獨中統考文憑考獲至少3科B。
這也表示，國陣的競選宣言中承諾，只要獨中生在統考文憑中考獲上述成績，同時擁有國文科優等和歷史科及格，便可申請進入本地公立大專院校就讀。
讀公立大學條件需SPM 5科優
曾任副首相兼教育部長的土著團結黨主席丹斯里慕尤丁於2013年規定，SPM考生必須在大馬教育文憑考試中考獲歷史科目及格，方能取得SPM文憑。
目前，申請進入公立大學的基本條件（syarat am）必須是在SPM考試中考獲至少5科優等，其中一項優等科目一定要是國文，另外，歷史科也必須及格。
慕尤丁也規定從2014年開始，歷史科目被納入SPM重考科目內。在這之前，SPM可以重考的科目只有國文和數學科。
廖中萊：承認統考是突破
馬華總會長拿督斯里廖中萊聲稱，國陣正式承認高中統考文憑是一項突破，這也是國陣首次把承認統考列入大選宣言，一旦國陣在大選後勝出，必定會具體落實這項工作。
他今晚出席了推介禮後發表文告說，這次國陣全國大選競選宣言列出了300項勝選後要進行的工作，而這些工作都是實實在在地為國家勾勒出了未來5年各方面的發展。
他提到，國陣一視同仁接受獨中高中統考文憑與STPM同等資格，這是極為關鍵的，它也說明國陣聽到了華社的聲音，而這也是華社樂見其成的。
他表示，在大馬學術資格鑒定機構（MQA）的學術認證的框架（MQF）下，高中統考文憑需要至少5B就可以申請大學本科課程，而申請公立大學文憑課程則要求比較低，反之只需要3科B（優等）即可。錄取統考生的操作方式和細節，等大選過後就會具體落實相關的工作。”
廖中萊強調，馬華向來對統考承認的工作都不放鬆，從1996年私立大專法令修改後，爭取獨中畢業生以統考文憑進入私立大專。在2011年，再接再勵爭取到以統考進入教育部的師訓學院。今次再把統考列入為進入公立大學的入學資格，一步一腳印，完成承認統考文憑大業。畢竟讓統考文憑名揚四海，並在國內獲得承認，是本邦華裔願意見到的局面。
“我希望華社開明看待上述宣佈並團結一致，給力馬華，在大選後立即處理統考生進入政府大學的事務，以完成華社多年來的心願。”
納吉吁公平評估國陣表現 投國陣延續繁榮和諧
（八打靈再也7日訊）國陣主席拿督斯里納吉懇請全體人民，公平的、全面的，評估國陣政府表現，並吁請人民相信，只要投國陣一票，就是在延續我國的繁榮、和諧與安穩。
他是在週六晚於武吉加里爾亞通體育館宣布國陣在即將來臨的第14屆全國大選的競選宣言時致詞時，如是指出。
納吉聲稱，過去5年，國陣竭盡所能兌現在2013年所許下的承諾，哪怕面對著全球經濟危機、油價下跌和馬幣貶值，國陣政府也成功逆風飛揚，兌現了上屆大選中99.4%的承諾，其餘的也都在落實當中。
“我們相信本身已為人民提供了最優質的服務，特別是在教育、衛生和安全等主要領域。就好比衛生領域，當全球醫療成本持續增長之際，政府卻繼續津貼著人民近95%的醫療費用。”
他強調，在國陣政府的領導下，沒有任何一位公民會因為出身貧窮和生活困苦而被遺棄，以致完全得不到來自於政府的任何援助。事實上，單是 “一個大馬人民援助金計劃”（BR1M），就有700萬人民受惠其中，即便當中部分受惠者不見得是貧窮人士。
“過去十年以來都有著這麼的一個假象，也就是某些地區被聯邦政府忽略了。其實這並不然，相反的，從半島最北的玻璃市再到東馬北部的沙巴，我們都致力於更為公平和全面的，重組和分配發展資源。5年下來，我們相信親手推動的改革，已陸續的開花結果了。”
“我們國家的未來，是您我所共同擁有的，也沒有種族、宗教信仰和地區之分。因此，過去1年多以來，政府就舉辦了數以千計的對話會，徵詢來自不同年齡層、教育背景、想法、地理位置、種族和宗教信仰的人民意見，共同擬定2050年國家轉型計劃（ TN50）的路線圖。
納吉說，各界不能單獨理解國陣的這份競選宣言，反之，這份宣言必須結合第11大馬計劃、2050國家轉型計劃、歷年曾提呈以及未來5年即將提呈的財政預算案，再一起解讀。
“我們一心想要和人民，聯手勾勒出國家的前路，也共同決定著國家的未來。您不久後的委託，是為了我們共同的未來而做出的。”
“請您要相信，投國陣一票，就是在延續著我們國家的繁榮、和諧與安穩。願上蒼庇佑我們。”
同樣出席國陣競選宣言宣布的嘉賓，尚有巫統副主席拿督斯里阿末扎希、馬華總會長拿督斯里廖中萊、民政黨主席拿督斯里馬袖強以及國大黨主席拿督斯里蘇巴馬廉等國陣成員黨領袖。
光明日報