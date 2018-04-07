希盟披公正黨旗幟出征 成也藍眼 敗也藍眼

（布城7日訊）針對希望聯盟所有候選人能否統一採用人民公正黨黨徽“藍眼”出征第14屆大選事宜，選舉委員會主席丹斯里莫哈末哈欣拒絕給予明確回應，只說等一切成為事實後，他才會發表談話。這也讓希盟能否在來屆大選統一採用公正黨黨徽競選的問題成了一個未知數。
他表示，若任何政黨要用新標誌，須獲選委會批准，但向社團註冊局登記註冊的政黨不是一兩個，包括砂沙兩州就很多，首先須確保不會和註冊政黨的標誌有衝突。
莫哈末哈欣今日邀請媒體觀摩選委會第14屆大選演習活動後，在記者會上被記者詢及希盟和行動黨使用公正黨黨徽在大選上陣的合法性問題時，如是回應。
他說，現在還尚言之過早，問題須等提名日後，他才回答。
“選委會須先獲取行動黨真正的確認。”
當媒體進一步追問，希盟和行動黨是否需徵求選委會同意才能使用公正黨黨徽競選時，他回應說，大選時，選委會會根據政黨提呈的競選黨徽進行鑑定，如果沒有問題就可競選，但如果某政黨使用其他政黨的黨徽競選，他則需等到事件真的發生後，才可回應。
大選採用舊模式
不過，他舉例，如果候選人是以公正黨的名義出征，就要使用公正黨的黨徽競選，但他始終不願正面回答媒體的提問。
另外，莫哈末哈欣透露，本屆大選會繼續採用舊的模式進行，包括手指點墨。
他強調，選委會不能隨意更改選舉模式，即便有任何更改也需要修法，屆時得帶到國會尋求通過。
“即便是行政部分的修改，也需獲選委會全體理事同意，不是一人可以決定。
已接玻甲森柔通知 等各州解散才開會
隨著國會今日解散後，選委會今日已收到4個州屬同步於今日解散州議會的通知，分別是玻璃市、馬六甲、森美蘭和柔佛，惟選委會需待各州解散州議會後，才會召開特別會議商討競選期、提名日和投票日。
選委會主席莫哈末哈欣在大選演習活動記者會上聲稱，除了上述4個州屬之外，選委會至今還未收到其他州屬解散州議會的正式公函。
他說，選委會已於昨日（6日）收到國家元首御准解散第13屆國會的信函，及下議院議長發出的第13屆國會會在今日（7日）正式解散的信函。
他指出，特別會議會在選委會大廈舉行，但會議召開的日期需待各州解散州議會的公函提呈上來後才可確定。
針對郵寄選民申請的最新數據，莫哈末哈欣匯報，截至今年4月6日為止，選委會共收到4916個（1B表格）海外郵寄選民的申請，其中最多申請的國家和區域來自英國（1183），緊接著的是澳洲（1043）、美國（367）、台灣（217）及中國（202）。
他披露，海外郵寄選民的申請將於今晚11時59分截止，之後的申請將一律不受理。
至於國內郵寄選民的申請，他則表示，共有3萬9775人（1C表格），涉及9個機構，確實的國內郵寄選民人數需待提名日結束後，才能知道。
他解釋，申請成為國內郵寄選民的選民大部分為公務員，主要是考量到他們在投票日時需執勤，所以選委會才批准他們成為郵寄選民。
選民總數1494萬0627人
莫哈末哈欣透露，目前選民的總人數為1494萬0627人，其中大選工作人員共有25萬9391人，投票中心有8898個，投票管道則有2萬8995個。
為確保大選時操作順利，選委會於今日在選委會總部舉行大選操作演習測試，並邀請各媒體參觀選委會的大選行動室和媒體中心。
他說，測試過程中，所有的系統都良好操作，及大選資訊接受和傳遞也很順利。
他聲稱，其他的大選準備工作已準備就緒，包括物流、器材和工作人員。
光明日報