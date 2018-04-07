希盟披公正黨旗幟出征 成也藍眼 敗也藍眼

（布城7日訊）針對希望聯盟所有候選人能否統一採用人民公正黨黨徽“藍眼”出征第14屆大選事宜，選舉委員會主席丹斯里莫哈末哈欣拒絕給予明確回應，只說等一切成為事實後，他才會發表談話。這也讓希盟能否在來屆大選統一採用公正黨黨徽競選的問題成了一個未知數。

他表示，若任何政黨要用新標誌，須獲選委會批准，但向社團註冊局登記註冊的政黨不是一兩個，包括砂沙兩州就很多，首先須確保不會和註冊政黨的標誌有衝突。

莫哈末哈欣今日邀請媒體觀摩選委會第14屆大選演習活動後，在記者會上被記者詢及希盟和行動黨使用公正黨黨徽在大選上陣的合法性問題時，如是回應。

他說，現在還尚言之過早，問題須等提名日後，他才回答。

“選委會須先獲取行動黨真正的確認。”

當媒體進一步追問，希盟和行動黨是否需徵求選委會同意才能使用公正黨黨徽競選時，他回應說，大選時，選委會會根據政黨提呈的競選黨徽進行鑑定，如果沒有問題就可競選，但如果某政黨使用其他政黨的黨徽競選，他則需等到事件真的發生後，才可回應。

大選採用舊模式

不過，他舉例，如果候選人是以公正黨的名義出征，就要使用公正黨的黨徽競選，但他始終不願正面回答媒體的提問。

另外，莫哈末哈欣透露，本屆大選會繼續採用舊的模式進行，包括手指點墨。

他強調，選委會不能隨意更改選舉模式，即便有任何更改也需要修法，屆時得帶到國會尋求通過。

“即便是行政部分的修改，也需獲選委會全體理事同意，不是一人可以決定。