救兒錢用盡 患顱外腫瘤愁360萬

（檳城7日訊）來自檳城的2歲男童文傑仁，去年12月被發現患上兒童最常見的顱外腫瘤“神經母細胞瘤癌症”（Neuroblastoma），已是第四期，若不馬上治療，僅有6個月的命。父母尋遍本地多家醫院，後來經過各種考量，包括風險或技術，決定送男童到新加坡治療。原本不能行動的男童，在進入第二次化療後已開始能行動，然而，120萬新幣（約360萬令吉）醫藥費，也讓文傑仁的父母面臨重大考驗。

文傑仁是文嘉雄的獨子。文嘉雄說，除了取出自己和太太畢生的儲蓄，屋子也決定要賣掉，他們也四處向親朋戚友借錢，不過只成功籌到50萬令吉。

邊治療邊籌錢

“我們沒辦法，先救孩子的命要緊，目前都是邊給孩子治療想辦法籌錢，我曾經想過讓孩子在本地醫院接受治療，可是後來基於各種技術和風險，我和太太還是決定把他送去新加坡治療。”

文嘉雄（35歲）是吉隆坡人，12年前北上檳城發展，而他的太太陳美美（34歲）則是檳城人，夫婦都從事電子業，他是電子工程項目管理，太太則是工程師。

他說，兒子出生到現在一直很健康，沒想到去年12月忽然多次反複高燒不退，一開始醫生認為只是普通發燒，多次進出醫院，直到孩子開始哭訴腳很痛，深入檢查後，才發現有腫瘤，並證實患上“神經母細胞瘤癌症”。“我從來沒聽說過什麼是神經母細胞瘤癌症，真的不知該如何是好，一開始我們去檳城醫院，那時被告之僅有10到20％存活率，一聽到我們真的非常難過又沮喪，後來去了馬大醫院，他們使用的又是不同的化療方式，給我們的存活率是40到50％，也給了我們希望。”

陪兒治療妻恐失業 醫藥費僅籌獲30% 文傑仁的母親已停工，每天都在新加坡醫院照顧他，而文嘉雄則檳城新加坡兩地跑，因為他必須回檳城工作。 “太太目前是無薪假，可是也只能到半年，半年後再沒上班就得失去工作，而兒子整個療程，也得花上整年時間，太太應該會失去工作。” “我們目前只籌到30%的醫藥費，所以對未來的路要怎樣走，也是很徬徨無助。我們真的很希望，各界人士可以為我們的兒子一起想想辦法，只要可以救活他，我們再辛苦也願意。” 大馬無N7化療 送獅城是唯一方法 文嘉雄也在那時不斷地上網搜尋有關神經母細胞瘤癌症的各種資料，後來給他發現，美國有家最權威的癌症中心，他聯絡了對方，也了解到有名來自新加坡的醫生，就是在那邊工作，如今已回去新加坡服務。 “美國那邊告訴我，對神經母細胞瘤癌症最有效的化療，就是N7，這是他們最有把握的治療方式，可是N7化療目前在大馬根本沒有，考慮到最後，就算是用盡我所有的錢和能力，我也要拼了命去救我的孩子，於是決定不顧一切，帶孩子去新加坡治療。” 體會人間冷暖 感謝同事伸援手 從兒子患病過程中，文嘉雄說他百感交集。“我現在才知道，一個人會在你有難時伸出援手的，和他的經濟能力，是沒有任何關係的。有錢的人，他不一定願意幫你，沒錢的人，卻可以在你最無助的時刻向你伸出最溫暖的手，真的，我真的由衷地感動和感謝。” 他說，他公司許多不認識的同事，甚至遠在美國的同事，在知道了他的事件後，都主動捐錢給他。 治療艱苦仍快樂愛笑 傑仁成父母最大安慰 他說，他是名基督徒，一開始得知兒子患上絕癌，他真的很難接受，一直問上帝是不是他做錯了什麼？ “身為一名父親，我認為我把他生出來了，我就要盡我所能給他最好，我只要盡了全力，其他的就交給上天，這樣是最對得起他也是最對得起自己的。” 他說，整個完整的治療費120萬新幣是包括後期到美國的治療，曾經他也想過不如在大馬化療後再送去新加坡動刀，可是，了解後發現這樣的程序會給兒子帶來更多的風險，比如遠途的移動環境，這對兒子的治療來說都是不理想。 文傑仁是於今年2月24日在新加坡進行了首次化療，上星期又進行第二次，頭髮已嚴重脫落，胃口也全失，在化療過程中，也常常痛苦得痛哭，讓他們痛心又難受，可是基於孩子年紀小，所以很快就破涕為笑。 每化療必痛哭 “醫生說，孩子比大人好，因為他們不懂悲傷，也不知自己的病情，所以，在治療過程中，傑仁雖然有痛苦，但是還是像以往一樣快樂和愛笑的，這是我們最大的安慰。” 他說，最痛苦的，就是每天他們都要親自為孩子注射GCSF的針，每次一打，兒子的外婆一定紅著眼睛出去不看，因為兒子一定會大哭，還是就是藥太苦，要哄他吃每次都要費盡心思，融入各種食物如冰淇淋或糖漿中哄他吃，還有，他屁股會發炎，常常便秘，常常都得泡鹽水，這也是一個痛苦的過程。 “可是，他如今可以開始行走，已經讓我們很感動到想哭了，他患病後，已經兩個月沒辦法站起來，看他有了進展，我們也有了更多的勇氣和信心。” 他說，醫生說，兒子的進展比醫生當初預測的還要更好，這是他們最激動和安慰的。 懂多一點——何謂神經母細胞瘤 神經母細胞瘤是兒童最常見的顱外腫瘤，是嬰幼兒最常見的腫瘤。有將近一半的神經母細胞瘤發生在2歲以內的嬰幼兒。神經母細胞瘤約占6-10%的兒童腫瘤，15%的兒童腫瘤死亡率。對於4歲以下兒童，每100萬人口的死亡率為10；對於4-9歲兒童，每100萬人口的死亡率為4例。神經母細胞瘤屬於神經內分泌性腫瘤，可以起源於交感神經系統的任意神經脊部位。其最常見的發生部位是腎上腺，但也可以發生在頸部、胸部、腹部以及盆腔的神經組織。目前已知有少數幾種人類腫瘤，可自發性地從未分化的惡性腫瘤退變為完全良性腫瘤。神經母細胞瘤就屬於其中之一。

捐款可匯到光明公益金官方銀行款戶:UOB：1723055356，也接受其他銀行線上轉帳。匯款請輸入Guang Ming Ribao Sdn.Bhd（Charity Fund），再把轉賬單據連同捐款人資料、地址、電話及受惠人名字，電郵至[email protected]，或傳真至04-222 6767。不需收據者則無須提供地址。欲知詳情可聯絡:04-2226783。