【共運會——壁球】首局20比18險勝科內特 妮科艱辛晉級8強

（黃金海岸7日訊）衛冕冠軍妮科大衛（34歲）週五在壁球女單第三圈以20比18、8比11、11比7、11比3艱辛擊敗加拿大科內特，這讓她感到非常恐慌。

8次世界冠軍妮科似乎在強勁的起步後控制場上節奏，但是科內特的出色表現迫使妮科陷入苦戰。妮科

很幸運地以20比18拿下第一局。不過，妮科在次局以8比11落敗。但以堅韌著稱的妮科在第三局中挺身而出，並乘勝追擊拿下第四局，並在47分鐘內結束比賽。

來自檳城的妮科放眼連續三屆在共運會獲得金牌，將與英格蘭人沃特斯在8強交手。妮科賽后說：“科內特給了她今天職業生涯中最好的表現之一。但是我知道我的動作要好得多，我開始覺得讓掌控場上局面。最後，我很高興贏得3比1，我期待著打沃特斯。我倆在青少年時期已交手，這將是另一場戰鬥。”

妮科是大馬女單碩果僅存的選手，兩位年輕選手茜娃珊嘉麗和艾法皆在和排名較高的選手力拼後落敗。世界排名第42的茜娃珊嘉麗以3比11、11比9、7比11、3比11輸給次號種子兼世界排名第四的紐西蘭選手喬萊金。

茜娃珊嘉麗賽后說：“我認為我打得很好，也許我缺乏一點經驗。但是，結果是我對抗頂尖球員的一個很好的指標。”

另一方面，16歲的艾法以7比11、1比11、11比6、8比11輸給世界排名第12的威爾斯選手埃文斯。

納菲茲旺不戰而勝進8強

在男單比賽，我國首號男將納菲茲旺在第三圈得益於澳洲選手卡斯凱利因腿部受傷，不戰而勝。納菲茲旺8強對英格蘭前世界冠軍馬修。

然而，我國另一男將袁志文以5比11、6比11、4比11輸給紐西蘭次號種子科爾。