海報被燒灑紙錢 楊洋經紀人爆粗喊告

（北京7日訊）《全職高手》改編自蝴蝶藍的同名小說，以網路遊戲競賽為主題，楊洋飾演電競高手“葉修”，卻因故被迫退役職業選手，後來再以全新的角色“君莫笑”回歸，重新站上網遊戰場的巔峰，小說大受歡迎還率先推出動畫。由於他在《微微一笑》也演過網遊界的傳奇“肖奈大神”，這次則改叫“葉神”，故事將更專注描述網遊競賽的過程，不過“肖奈”和“葉修”個性、形象截然不同，選角受到原作粉絲的質疑，引起不少爭議。

據悉，楊洋近日再度遭受到惡意攻擊，有網友因不滿他出演“葉修”一角，在清明節當天，燒了他的海報，旁邊有大量的紙錢，事後該網友還曬出焚燒畫面挑釁，引起一眾粉絲爆怒，並紛紛痛批：“這麼做真的太過份了，不喜歡可以不要看，不需要做出這麼惡劣的事情。”

書迷不滿選角

對此，楊洋的經紀人也跳出力挺，並爆粗放話喊告，“XXX太缺德了！昨天就想罵人，大家都勸我不要衝動，平時我忍忍就算了，今天實在忍無可忍！”霸氣護楊洋的舉動，被粉絲狂推，但是也有部分人認為他的發言會影響楊洋的形象，引起正反兩極熱議。

事實上，《全職高手》劇組日前也發出聲明，表示該網友的行為已經對演員造成極大的傷害，並干擾了劇組的拍攝工作，“對於惡意製造網路暴力的行為，我們不僅要予以譴責、抵制，也會堅決運用法律手段，保障演員合劇組的合法權益。”劇組在聲明中也力挺楊洋，大讚他非常敬業，態度也很專業，表現受到大家一致認可。