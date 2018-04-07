敦馬：希盟4黨 公正黨旗幟下競選

（新山6日訊）希望聯盟主席兼土團黨主席敦馬哈迪宣布，在即將來臨的大選，希盟4黨將一同採用公正黨旗幟來競選。

馬哈迪於週五晚在新山巴西古當的柔佛州希盟競選宣言活動上說，雖然土著團結黨被迫解散，且希盟各成員黨無法在希盟旗幟下競選，但他們已經準備了許多後備計劃。

“首相拿督斯里納吉以為自己很聰明，但其實他並不聰明。”

他指出，國陣政府所作出的各種刁難，包括解散土團黨、重劃選區和不允許土團黨用希盟旗幟上陣等，都無法阻止希盟4黨一起出戰大選的決定。

“我仍會繼續穿著土團黨的制服出席活動，如果首相納吉要來抓我，就順便把所有人都抓回去吧。”

此外，柔佛州希盟主要領導人也於同個場合發佈執政宣言，主題為“柔佛大同，新政在望”，並以百日10大新政和5年10大承諾，在柔佛州迎戰第14屆全國大選。

出席這項活動者包括敦馬哈迪夫人敦茜蒂哈斯瑪、希盟總裁拿督斯里旺阿茲莎、署理總裁莫哈末沙布、署理總裁兼柔州希盟主席丹斯里慕尤丁，柔州希盟副主席阿米諾胡達、劉鎮東、哈山卡林、沙魯丁、競選主任沙拉胡丁阿育，以及秘書拿督奧斯曼沙比安等。

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