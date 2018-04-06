高庭：無需考試局總監書面同意 關中生考統考合法

（吉隆坡6日訊）高庭裁決，董總在開放統考給關丹中華中學時，不必預先依據1996年教育法令第69（1）條文取得考試局總監的書面同意。
高庭法官南達峇蘭今日發表長達32頁書面陳詞時表示，雖然關中不屬於政府在1996年教育法令第151條文下所認可的60所獨中，但董總在開放統考給關中時，沒必要預先取得考試局總監的書面同意。
他表明，董總允許關中學生參與統考的決定是合法的，而關中學生也有權參加統考。
他說，教育部在2012年7月26日批准設立關中時，已清楚意識及被告知，除了教育部所規定的國家教學課程外，關中將以董總所規定的獨中課程進行教學；同時，關中學生也須參加統考。
教部清楚表明“不反對”
“彭亨教育局也在一封誌期2014年4月21日所發出的註冊文憑中，確切列明事項，再綜合關中與教育部的來往信函，關中學生可參與統考已是一項既成事實、木已成舟的事（fait accompli），根本沒任何爭論書面同意到底是否有必要的空間。”
法官強調，至今為止，教育部或考試局並沒就董總開放統考給關中一事給予任何負面或不利反應。反之，他認為，教育部其實已給予“祝福”或“默許”關中學生參與統考。
他說，實際上，教育部的立場看來搖擺不定，不過，教育部最終還是清楚及明顯表明該部“不反對”關中學生參與統考。
律師：未決定上訴
代表其中3名獨中生家長的律師林碧芬和余萬里在休庭後提到，他們須在諮詢當事人的意見，及詳讀法官的書面判詞後，才決定是否要入稟上訴庭；現階段談上訴仍言之過早。
余萬里則說，若教育部往後改變立場，不允許關中參加統考，這得胥視教育部所給予的理由，而他們也可援引高庭今日的裁決作為抗辯案例。
針對教育部“不反對”或默許關中參加統考，在法律角度上是否足以被視為教育部已正式批准關中參加統考時，他直言，這一點仍有研究的空間。
法官：教部有權批准考統考
針對教育部是否有權援引1996年教育法令第69（1）條文，批准讓不在全國60所獨中名單的關中學生參加統考一事，法官南達峇蘭說，這項條文並沒束縛或剝奪教育部批准任何不在60所獨中名單或關中的學生參加統考，相反的，這項條文清楚賦予考試局總監權力。
他認為，教育部不僅意識到關中學生已在2016年開始參加統考，甚至給予關中“綠燈”。
對於4名起訴人家長深切關注及留意的課題，法官表示，若教育部對董總開放統考給關中一事作出譴責或刑事提控，董總或關中將會告知法庭，但迄今沒出現這種情況。
“當教育部允許關中可在董總所規定的獨中課程進行教學時，實際上已排除了反對董總開放統考給關中的可能性，或將採取行動對付董總及關中。”
陳大錦：看到曙光
董總署理主席陳大錦形容，高庭的裁決振奮人心，關中終守得雲開見月明。
盼華社能互相扶持
他表示，關中這一路走來艱辛，而政府承認統考的那一里路雖也走得不易，但已看到曙光。
他在庭外受詢時提到，董總抱持很大期望，並希望華社能互相扶持及支持，讓關中可走得更遠。
他補充，華社應追求的是整體進步，而無須打壓關中或阻止關中發展，大家應互相扶持繼續往前邁進。
此外，董總的代表律師黃觥發提及，不論是董總、關中的學生或統考，高庭的裁決是一個喜訊，這意味華文教育將來會是一片光明。
新聞背景——4起訴人是獨中生
4名起訴人皆為獨中生，由於未屆法定年齡，他們於2016年10月14日通過家長興訟，並在訴狀中把教育部和董總列為第一及第二答辯人；他們較後要求把關中列為第三答辯人，並獲高庭批准。
教育部較後在上訴庭上訴得直，獲準在本案中剔除答辯人身份，以致答辯人只剩下董總和關中。
他們在訴狀提到，關中不列入全國60所獨中名單內，而董總更沒依據1996年教育法令第69（1）條文取得考試局總監書面同意，開放統考給關中報考。
他們要求高庭鑑定董總允許關中113名學生參加統考是否合法，而關中113名學生是否有權參加統考且屬合法？
若高庭的答案皆為否定，關中生的統考成績是否將被視為不合法和作廢；同時，他們要求高庭宣判全國60所獨中生的統考成績將不受董總上述決定而影響。