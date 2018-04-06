高庭：無需考試局總監書面同意 關中生考統考合法

（吉隆坡6日訊）高庭裁決，董總在開放統考給關丹中華中學時，不必預先依據1996年教育法令第69（1）條文取得考試局總監的書面同意。

高庭法官南達峇蘭今日發表長達32頁書面陳詞時表示，雖然關中不屬於政府在1996年教育法令第151條文下所認可的60所獨中，但董總在開放統考給關中時，沒必要預先取得考試局總監的書面同意。

他表明，董總允許關中學生參與統考的決定是合法的，而關中學生也有權參加統考。

他說，教育部在2012年7月26日批准設立關中時，已清楚意識及被告知，除了教育部所規定的國家教學課程外，關中將以董總所規定的獨中課程進行教學；同時，關中學生也須參加統考。

教部清楚表明“不反對”

“彭亨教育局也在一封誌期2014年4月21日所發出的註冊文憑中，確切列明事項，再綜合關中與教育部的來往信函，關中學生可參與統考已是一項既成事實、木已成舟的事（fait accompli），根本沒任何爭論書面同意到底是否有必要的空間。”

法官強調，至今為止，教育部或考試局並沒就董總開放統考給關中一事給予任何負面或不利反應。反之，他認為，教育部其實已給予“祝福”或“默許”關中學生參與統考。

他說，實際上，教育部的立場看來搖擺不定，不過，教育部最終還是清楚及明顯表明該部“不反對”關中學生參與統考。