朴槿惠受賄濫權罪成 韓法院直播宣判遭非議

（首爾6日訊）韓國前總統朴槿惠親信干政案今天下午在首爾中央地方法院一審宣判，庭審全程現場直播，是韓國首個直播宣判過程的案件。朴槿惠共面對21項指控，一審將就其中18項宣判，截至當地時間下午4時（大馬時間下午3時），法院已宣判她強逼樂天、三星等企業3項財援及濫權罪成。

對於法院直播宣判過程，韓國社會各界有不同意見，朴槿惠代表律師都泰宇抗議此做法不公平，有反對者認為此舉有侵犯人權之嫌；贊成者則認為涉及公眾利益，直播宣判無不妥。

朴槿惠拒出庭受審

首爾中央地方法院於當地時間下午2時10分（大馬時間下午1時10分）最後一次開庭審理親信干政案，今次庭審是韓國最高法院自去年制定一、二審電視直播規定後，首次在全國見證下宣判的案件，預計當地時間下午4時（大馬時間下午3時）宣讀宣判文，屆時朴槿惠的判決結果將出爐。

朴槿惠今天上午透過看守所提交答辯書，表明自己不會出庭接受審判。朴槿惠早前亦向法院遞交親筆信，反對法院批准直播宣判，但法院認為本案引發全國矚目，直播有利於保障公眾知情權和公共利益。

當地媒體報導，為了維持秩序，法院不允許媒體和旁聽觀眾拍攝，並會安裝4部攝錄機，在法官入場時同時啟動。

現年66歲的朴槿惠被指濫用總統權力謀私利，擾亂國家紀律及破壞憲法價值，更成為韓國憲政史上首位被罷免的總統。檢察官指，朴槿惠與密友崔順實涉向三星、樂天及SK集團收受賄款，以推行有利企業的政策。檢方先前已聲請對朴槿惠判處30年監禁，並罰款1185億韓元（約4.3億令吉）。

檢方聲請判囚30年

同案的被告崔順實已在一審中被判處20年監禁並罰款180億韓元（約6579萬令吉）；朴槿惠前幕僚鄭虎成早前在二審中也被判罪成；與朴槿惠共同製作文藝界黑名單的前總統幕僚長金淇春則在二審中被判處4年有期徒刑。

至於涉及賄賂的三星副會長李在鎔，在一審時被判處監禁5年，二審時被判2年6個月、緩刑4年。