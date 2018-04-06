【共運會．場地腳車】抱病出征身體狀況欠佳 阿茲祖退出衝刺賽

（黃金海岸6日訊）大馬腳車隊教練約翰.比厄斯利證實，去年男子麒麟賽世界冠軍阿茲祖的身體狀況仍然未能恢復100%，決定退出共運會男子腳車衝刺項目！

去年在香港世錦賽為大馬首次奪得男子麒麟賽金牌的阿茲祖，是於上個月在荷蘭參加今年世錦賽時遭到細菌感染，因此衛冕其麒麟賽錦標以失利收場。

不過，比厄斯利仍然對阿茲祖參加週六的男子麒麟賽項目感到樂觀，並且相信他有可能會製造驚喜。

“阿茲祖此前遭到細菌感染，其肺部也受到影響，如今還在養病中，無法參加衝刺項目。我希望他能夠盡快復原，也希望大馬隊其他選手不會受到他缺戰的影響，力爭有好的表現。”

阿茲祖週六或征麒麟賽

“雖然目前還不知道阿茲祖明天能不能出場比賽，我希望他可以，也希望阿茲祖能夠晉級決賽。”

隨著阿茲祖退出衝刺項目，大馬隊將由阿菲特聯同凱魯尼桑聯手出戰這個項目。

週四場地腳車賽場，大馬隊在首日的3個項目都未能晉級決賽和銅牌戰都無緣摸牌；，殘障騎士阿菲特雖然騎出1分3秒249成績，新了他保持的亞洲紀錄，但僅名列男子1000米計時賽第4。

蘇格蘭的法基伊刷新賽會紀錄以1分00秒065奪冠；銀牌落在威爾斯選手波爾手中，主隊選手亨德森收穫銅牌。

在殘障項目的女子爭先賽決賽，英格蘭選手托希爾在女子（B&VI sprint）預賽以新世界紀錄刷新自身保持的賽會紀錄晉級，並最終奪冠。

大馬場地腳車隊沙菲道斯、法德希爾和凱里尼詹在男團衝刺入選賽以44秒760排名第5位；女團衝刺賽入選賽，大馬名將法蒂哈與法莉娜取得34秒826居第5。艾曼、依旺迪、阿菲克和達尼爾以4分13秒033在男團4000米追逐賽居第6，無緣晉級。