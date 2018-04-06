國會明解散 首相罕見提前宣佈

（布城6日訊）首相拿督斯里納吉宣佈第13屆國會將於明日解散，以便舉行第14屆全國大選。

他今午12時02分通過大馬第一電視台直播作出這項宣佈時指，他已覲見了國家元首莫哈末五世，並取得國家元首御准後，將於明日（週六）解散國會。

無論如何，有關宣布實屬罕見，往常的做法是宣布當日即解散國會。

身穿一身淺色西裝，繫著條紋領帶的納吉，也勸告各州大臣及首長向各自的州元首或蘇丹尋求御准，同時解散州議會，以便舉行州選舉。

勸告大臣首長尋求御准

一般預料，除了已在2016年舉行州選舉的砂拉越以外，其餘各州將與全國大選同步舉行州選舉。

在這段長達22分鐘的特別宣布直播中，納吉也特別提醒，我國是一個奉行民主制度的國家，選政府的權限落在人民的手上，但他強調，大馬所使用的選舉制度是簡單多數制（First Past the Post），而不是計算普選票（Popular Vote）。

根據馬新社報道，首相的官車於上午8時許抵達首相署，以主持內閣會議，而中午直播時，副首相拿督斯里阿末扎希站在首相身後方，內閣成員包括交通部長拿督斯里廖中萊、衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉等也全在現場聆聽直播內容。

納吉於2009年4月3日出任我國第六任首相，已上任屆滿9年的他，將第二次領軍迎接大選。

第13屆國會是於2013年4月3日解散，隨後選委會公佈於同月20日提名，投票日則是5月5日，競選期15天，因此第13屆全國大選也有505大選之稱。

2013年國陣在全國222個國席中，共奪下133席，二度否決執政黨2/3多數議席的反對黨陣營民聯則拿下89席。

選委會預料將在近期內公佈大選提名日及投票日等詳情。

盼選民再次委托 允領大馬邁向頂峰

（布城6日訊）首相拿督斯里納吉以謙卑的心懇求人民再次給予國陣委托，以繼續帶領大馬邁向成功的頂峰。

納吉承諾，身為政府首腦，他將發展國家從半島玻璃市到東馬沙巴，沒有一人會被拋在後頭。

“希望選民再次給我們一個委托和機會，以成立一個強大和穩定的政府。”

他表示，一旦國陣再次取得勝利，我們承諾和保證，將會進行更大、包容及全面性的改革，以做得比以往更好。

“人們可以用明智的頭腦思考，而不是在情緒上，我們敦促所有人合理評估國陣政府已經做出的許多努力，擁有豐富的經驗，特別是過去9年來，在世界上被證明是卓越的往績紀錄。”

“我們已成功確保國家和諧穩定與繁榮，我們有能力提升人民的幸福與生活質量，我們也制定了未來很棒的發展藍圖。”

另外，首相希望，不管什麼政治理念，希望選舉能在良好、有序及謹慎情況下順利進行。

致力推動國家轉型

納吉表示，自國陣於2013年5月6日組成政府，政府致力進行國家轉型，主要有2個框架，即一個大馬理念，人民優先、績效及國家轉型計劃。

2010年國家轉型計劃，經濟轉型計劃、藍海策略、還有其他的措施，達到良好效果和甜蜜的果實。事實上，政府從2009年開始已採取了包容性和完整性的措施，至少達到7項成就。

7大成就如下：

1.2009年在他接任首相職位時，大馬經濟面對萎縮1.5%，自他上任後克服了金融危機，截至去年的經濟增長達到5.9%，反駁不負責任的指控，說大馬是破產國。

2.落實中庸，對抗哈里發國。

3.提高人民收入，如落實最低薪金制，半島1000令吉，東馬920令吉，製造226萬份新工作，接近2020年製造330萬新工作目標。

4.落實“人民基建”（Infra Rakyat）計劃，如提早完成第一階段的捷運工程，節省了20億令吉。就像東海岸銜接鐵道計劃（ECRL），將成為東海岸各州發展的催化劑。

5.提升人民生活素質。事實上，政府了解人民面對的挑戰，並已採取多項措施，以減輕他們的生活負擔。如一馬援助金、全國各地的城市轉型中心（UTC）及鄉區轉型中心（RTC），每天服務到晚上10時、可負擔房屋、向農民、漁民及公務員提供特別援助。國立大學近90%學費由政府承擔。

6.實現國家轉型願景2050（TN50），以便將馬來西亞打造成為世界上其中一個最好的國家。

7.這是一個可信賴的政府，截至今年2月28日，政府已履行了99.4%的承諾。