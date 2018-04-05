對華關稅屬談判策略 美放口風或不生效

（北京、華盛頓5日訊）中美貿易戰短兵相接，外界憂慮貿易戰進一步升級，對全球經貿帶來影響。中國駐美大使崔天凱說，中美應該避免貿易戰，強調中方傾向透過談判解決爭端；美國白宮首席經濟顧問庫德洛亦承認，開徵關稅是談判策略，期望中方降低貿易壁壘，白宮發言人則要求中方改變不公平貿易措施。

崔天凱昨天與美國代理國務卿蘇利文進行一小時的會面後說，談判仍是中方的首選，但一個巴掌拍不響，雙方都要負起責任，“我們會看看美國採取的作為。”

崔天凱重申中方在中美經貿問題上的立場，要求美方及早摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，停止對華301調查，並通過對話協商的方式與中方解決有關分歧。

中傾向談判解決

美國白宮首席經濟顧問庫德洛呼籲外界毋須對貿易行動有過度反應，指美方未必落實徵稅措施。他說，這些都是建議，距離採取行動至少還有兩個月，美國正徵求意見。

被問到針對中國的嚴厲新關稅實際上是談判策略，而不會落實，庫德洛說：“有可能。在這個關稅議題上，我會認真對待總統（的決定）。這是軟硬兼施的策略，但他根本是自由貿易支持者。”

促華改變不公貿易行為

他說，美方無意打貿易戰，只是希望中方降低貿易壁壘，尊重知識產權，遵守市場規則，這樣有利全球經濟，而美方會運用所有談判工具。

白宮期望中方改變不公平貿易措施，避免特朗普政府落實加徵關稅。財長努欽也發表聲明稱，美國政府將繼續與中國進行協商，以解決中美貿易問題。

中美官員本月20至22日會在華盛頓出席國際貨幣基金組織及世界銀行春季會議，將是其中一個場合，讓兩國討論貿易爭端的機會。

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