對華關稅屬談判策略 美放口風或不生效

（北京、華盛頓5日訊）中美貿易戰短兵相接，外界憂慮貿易戰進一步升級，對全球經貿帶來影響。中國駐美大使崔天凱說，中美應該避免貿易戰，強調中方傾向透過談判解決爭端；美國白宮首席經濟顧問庫德洛亦承認，開徵關稅是談判策略，期望中方降低貿易壁壘，白宮發言人則要求中方改變不公平貿易措施。
崔天凱昨天與美國代理國務卿蘇利文進行一小時的會面後說，談判仍是中方的首選，但一個巴掌拍不響，雙方都要負起責任，“我們會看看美國採取的作為。”
崔天凱重申中方在中美經貿問題上的立場，要求美方及早摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，停止對華301調查，並通過對話協商的方式與中方解決有關分歧。
中傾向談判解決
美國白宮首席經濟顧問庫德洛呼籲外界毋須對貿易行動有過度反應，指美方未必落實徵稅措施。他說，這些都是建議，距離採取行動至少還有兩個月，美國正徵求意見。
被問到針對中國的嚴厲新關稅實際上是談判策略，而不會落實，庫德洛說：“有可能。在這個關稅議題上，我會認真對待總統（的決定）。這是軟硬兼施的策略，但他根本是自由貿易支持者。”
促華改變不公貿易行為
他說，美方無意打貿易戰，只是希望中方降低貿易壁壘，尊重知識產權，遵守市場規則，這樣有利全球經濟，而美方會運用所有談判工具。
白宮期望中方改變不公平貿易措施，避免特朗普政府落實加徵關稅。財長努欽也發表聲明稱，美國政府將繼續與中國進行協商，以解決中美貿易問題。
中美官員本月20至22日會在華盛頓出席國際貨幣基金組織及世界銀行春季會議，將是其中一個場合，讓兩國討論貿易爭端的機會。
中美互祭關稅措施 輸家多於贏家
●贏家：南美洲農民
在大豆和玉米市場中，巴西和阿根廷是美國的主要競爭對手。他們會積極爭取被美國搶走的生意，但無法完全取代美國。
●贏家：美國金屬加工品
美國宣布的最新一輪關稅措施，鎖定中國製的某些種類鋼鐵和鋁製品，若再加上上個月宣布的關稅，那麼銷往美國的某些類別產品將課徵50%關稅，進一步推高部分產品價格。
●輸家：美國中西部農民
中國加徵關稅對美國農民是一大打擊，尤其是中西部各州，它們是2020年總統大選特朗普爭取連任的票倉。中國是美國大豆的最大買主，美國農民生產的大豆有三分之一銷往中國，總價值約為140億美元。芝加哥大豆價格因中國加徵關稅而下跌多達5.3%，創2016年7月以來最大跌幅。
●輸家：委託中國代工的科技公司
美國祭出的關稅鎖定在中國製造的高科技產品。這意味著在中國大量委託代工的蘋果公司，面臨成本增加或供應鏈中斷的風險。
●輸家：美國汽車製造商(包括特斯拉在內)
中國計劃對電動車等大部分汽車祭出關稅。特斯拉公司在中國賣的車全都是美國製，面臨的風險特別大。通用汽車和福特汽車等其他美國車商則在中國有生產活動。
●輸家：波音公司
中國加徵關稅會傷害波音公司部分最暢銷的飛機，像是737家族的客機，使波音在與空中巴士公司的競爭中處於劣勢。
●輸家：學名藥廠
雖然美國祭出的關稅鎖定中國藥廠，但美國製造學名藥的藥廠，像是Mylan公司可能才是輸家。他們將面臨糖尿病患者使用的胰島素、對抗過敏作用的腎上腺素等原料成本上漲的問題。
●輸家：中國肉食人口
中國是目前世界最大的大豆買主，大部分大豆用來餵豬。對大豆加稅可能會拉高中國養豬戶的成本，中國13億人口買肉的價格也會跟著上漲。
●輸家：韓國
韓國大量的電子零組件銷往中國，組裝為成品。韓國總統文在寅指，貿易保護主義和中美貿易衝突日益高漲，恐傷害韓國經濟，因此呼籲韓國要做好準備。
經歷16年最嚴峻處境 美農業組織籲停貿易戰
中國反擊美國關稅措施的徵稅清單包括大豆等農產品，引起美國市場震盪，當地最具影響力的農業組織，公開呼籲白宮與北京政府停止貿易戰。
美國農業事務聯會總裁杜瓦發表聲明稱，當地農業市場正經歷16年來最嚴峻的處境，中國的貿易報復措施為廣大家庭帶來壓力，聯會要求美中停止貿易戰，並尋求和解方法。
聲稱代表2.1萬美國大豆生產商的遊說組織“美國大豆協會”說，中國建議對大豆徵收25%關稅，將對美國農民造成極大的破壞性影響。中國每年購入約三分一美國生產大豆，是美國大豆的最大消費國。
另外，福特及通用汽車呼籲美中繼續對話，解決正升級的貿易緊張。中國建議對入口美國製汽車及其他貨品大幅徵收報復性關稅後，兩家汽車製造商發表聲明，福特表示，鼓勵兩國政府合作；通用汽車則敦促兩國進行建設性對話及尋求可持續的貿易政策。
通用汽車將受到美國關稅所影響，因它由中國入口Buick Envision SUV。福特計劃明年由中國進口一款新版本的Focus小型車。兩公司的大部分汽車都在中國製造，並在當地銷售，很少量由美國輸往中國。