【共運會】百慕大女鐵人摘首金 阿茲雷2紀錄舉第一金

（澳洲-黃金海岸5日訊）第一金！兩屆鐵人三項世界冠軍、百慕大名將弗洛拉-達菲膺女鐵人，拿下第21屆黃金海岸共和聯邦運動會第一金；“大力士”阿茲雷以2項新賽會紀錄的成績稱霸男子56公斤級，為大馬代表團貢獻第一份“金”喜！

4日度過24歲生日的阿茲雷，在週四展開的舉重男子56公斤級中，以挺舉117公斤、抓舉144公斤，總成績261公斤奪冠。其中，他在挺舉以及總成績均刷新了前大馬舉重好手阿米魯此前締造的大會紀錄。

挺舉原賽會紀錄是阿米魯在2010年新德里賽會所締造的116公斤；總成績（挺舉與抓舉）原紀錄則是阿米魯在2002年曼徹斯特共運會奪金時創造的260公斤。

大馬舉重隊在2014年格拉斯哥共運會摘得1金1銀1銅，哈菲菲去年參加澳洲公開賽因藥檢不過關，無緣在黃金海岸捍衛69公斤級金牌，阿茲雷的奪冠為大馬舉重隊延續了自莫哈末希達雅在1998年吉隆坡共運會首次摘金以來，每一屆賽事均奪冠的傳統。

“這是我生命中最美妙的一刻，也是最具意義的生日禮物，”寫下本屆共運會首個紀錄的阿茲雷說。

除阿茲雷，另一大馬舉重選手阿茲尼爾將參加男子62公斤級決賽。

百慕大28年迎史上第二金

女子鐵人三項，30歲的達菲在750米的游泳項目中，以9分10秒落後英格蘭選手里蒙特（9分04秒），不過，她在個人強項腳車項目20公里爭奪中成功追上了英國人，並在最後一項5公里的短程馬拉松賽跑出16分56秒，以成績56分50秒奪冠。

這也是百慕大自1990年奧克蘭後，時隔28年再次贏得共運會金牌。這也是百慕大在共運史上的第二枚金牌。

里蒙特以57分33秒的成績收穫銀牌，銅牌則落在了加拿大選手霍蘭手中，成績為57分38秒。

里奧銅牌笑傲南鐵人

大馬選手方面，26歲的嚴承盈在女子項目最終成績為1小時16分13秒，在24名參賽選手當中墊底；17歲的張進翔在男子項目取得1小時04分45秒，排在36名參賽選手的第30位。

男子冠軍落在了里約奧運銅牌得主、南非好手斯庫曼手中，他以52分31秒的成績奪冠。澳洲本土選手伯特維肖居次（52分38秒），銅牌則落在了蘇格蘭人奧斯丁手中。衛冕冠軍、英格蘭的兩屆奧運金牌得主阿斯利特以第10完賽，其胞弟、奧運銀牌得主喬納森排在第7。