選票首次沒火箭 希盟統一標誌撼國陣

（吉隆坡4日訊）民主行動黨秘書長林冠英宣布，行動黨同意希望聯盟於馬來西亞半島使用統一標誌上陣第14屆大選。
他於今日在國會休會後於媒體室召開的記者會上說，希望聯盟主席敦馬哈迪將於明天在柔佛宣布使用哪一個成員黨的標誌。
他沒有回應會使用哪一個成員黨的標誌作為統一標誌，但他指行動黨作出犧牲的說法，卻已暗示行動黨的火箭標誌肯定不被採用為希望聯盟的統一標誌。
但他也說明，沙巴及砂拉越則不受統一標誌的決定所約束，因為沙巴和砂拉越一直以來都不同，擁有本身的自主權。
針對此舉是否意味著希望聯盟無法在東馬落實與國陣一對一競選時，林冠英說：“我們會落實（一對一），我們是尊重這個特別情況，而行動黨也願意犧牲在馬來西亞半島使用統一標誌。”
林冠英強調，這是行動黨首次棄用火箭標誌上陣。
“我們不否認會有影響，但我們要實現的是我們不只是要與國陣一對一，還要用統一標誌，以便反對希望聯盟的註冊申請遭到不民主否決。”
他說，希望聯盟作出的這項決定，也是為了毫無懷疑地達成一個目標，即擊敗國陣，並由敦馬哈迪出任首相，拿督斯里旺阿茲莎出任副首相。
“行動黨從來都不曾要求出任首相，而我們認為這項決定有助於希望聯盟贏得大選。”
“這是嚴肅的決定，也是馬來西亞人改變的最後機會。就是它了。”
林冠英在記者會上，也以英語及馬來語雙語暗示行動黨在來屆大選的口號，即“就是它了”（this is it/inilah dia）。
值得一提是，就是它了”這個口號，與上屆大選的“就是這次了”（ini kalilah）口號有點相似。
另外，林冠英重申，馬哈迪已宣布，一旦贏得全國大選，希望聯盟便將廢除反假新聞法令，因為這個法令箝制他們發表國家課題及打壓新聞自由。
詢及社團註冊局將於今日下午針對希望聯盟註冊召開記者會時，林冠英說：“就等他們的宣布。”
林冠英：納吉公務員大會指控不實
也是檳城州首長的林冠英強調，首相拿督斯里納吉於週三在公務員大會，對他作出多項不實指控。
他說，檳城州政府計劃推行的海底隧道工程與三條主要道路工程，都符合聯邦政府條規及馬來西亞法律，而這些工程已肯定因為聯邦政府的攻擊而難以實現。
“指我在教育機構及補習中心向兒童種植反消費稅仇恨心理是錯誤的指控，我不曾在教育機構或補習中心唱反消費稅歌曲，我所在地點是一個露天停車場，屬於公開會面，場上難免有兒童。”
他說，他已因為此事被調查，一旦罪成，可以被判坐牢1年及罰款5000令吉，他將等待判決結果，但此事卻打擊不了希望聯盟要反消費稅的決心。
林冠英也澄清，檳城州政府不曾決定裁減43萬公務員，這不是州政府的立場，也從來不曾討論，有關看法是獨立研究員所提出。
另外，行動黨國會領袖兼振林山區國會議員林吉祥說，他挑戰首相拿督斯里納吉進行正式宣誓（solemn oath），表明其與一個馬來西亞發展公司醜聞無關。
“如果他願意宣誓，我也會接受他提出的正式宣誓挑戰。”
敦馬指柔大集會才宣布
另一方面，希望聯盟會明天將在柔佛巴西古當召開的大集會上，由主席敦馬哈迪宣布希盟各成員黨將在第14全國屆大選統一使用的標誌。
敦馬哈迪說，希盟各成員黨將會在來臨的大選使用統一的標誌，目前已經決定好了，但會在明天於柔佛巴西古當召開的大會上才做出宣布。
他今日在布城首要領袖基金會召開的希盟黨主席理事會特別會議後，於記者會上做出有關的宣布；出席記者會的尚有希盟總裁拿督斯里旺阿茲莎、署理主席莫哈末沙布、總秘書拿督賽夫丁等人。
由於社團註冊局此前以希盟一員的土團黨至今仍未回覆該局的信函及索取的文件為由，暫時擱置處理希盟的註冊申請；因此此前有消息傳出，希盟將可能在來臨的大選統一使用公正黨的標誌上陣。
也是土著團結黨主席的敦馬表示，希盟會緊急召開有關的特別會議，是因為國陣政府將會隨時解散國會，因此他們必須對第14屆大選的準備進行討論。
“當然他們（國陣政府）這麼做是希望讓我們措手不及，但我們已經做好了應對措施，包括希望聯盟註冊失敗，以及土著團結黨的註冊問題。”
“我們很早就已經準備好了，誠如我之前所說，我們將會使用統一的標誌，而目前我們已經決定好了。”
“我們是一個整體，我們是希望聯盟，沒有什麼可以擊破我們。”
對於候選人的問題，他則表示各成員黨將會各自解決有關的問題，並能在提名日前獲得解決。
倪可敏盼選民支持“雪亮眼睛”
（馬六甲5日訊）行動黨副財政倪可敏表示，行動黨不排除在來屆大選忍痛放棄火箭旗幟，與希盟成員黨統一用公正黨的藍顏眼旗幟上陣，屆時希望選民支持這顆“雪亮的眼睛”看清國陣。
他指出，在土團黨面對社團註冊局刁難及誠信黨太新的情況下，統一用公正黨旗幟會是最好的選擇，就像國陣擁有13個成員黨亦統一使用天秤旗幟出戰一樣，最重要是全民發揮力量一起換政府。
也是行動黨霹靂州主席的倪可敏昨晚出席馬六甲行動黨主辦的“與民共換，堅持改變”講座作壓軸演講時，這麼表示。
倪可敏說，儘管重劃選區的結果被視為對反對黨不利而令人悲觀，但他認為當局只顧將華裔和巫裔分別集中劃分，卻忽略了這次的政治海嘯不僅僅是城市海嘯，而是鄉村巫裔選民的海嘯。
他認為，在敦馬影響下，若現有支持率上再增加10%巫裔選票，那麼換政府指日可待。
“這是我們換政府的最後一次機會，只要人民團結在一起，不管如何劃分各族選民，勝利依然是有希望的。”
他說，這次希盟提前談妥議席分配和競選宣言，顯然比遲遲未討論出結果的國陣先做好了準備，就待“全民海嘯，靠你一票”。
此外，倪可敏呼籲所有選民，從今起開始踴躍傳達支持換政府的訊息，通過手機通訊程式鼓勵大家回鄉投票支持希盟，實踐改朝換代目標。
光明日報