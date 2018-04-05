選票首次沒火箭 希盟統一標誌撼國陣

（吉隆坡4日訊）民主行動黨秘書長林冠英宣布，行動黨同意希望聯盟於馬來西亞半島使用統一標誌上陣第14屆大選。

他於今日在國會休會後於媒體室召開的記者會上說，希望聯盟主席敦馬哈迪將於明天在柔佛宣布使用哪一個成員黨的標誌。

他沒有回應會使用哪一個成員黨的標誌作為統一標誌，但他指行動黨作出犧牲的說法，卻已暗示行動黨的火箭標誌肯定不被採用為希望聯盟的統一標誌。

但他也說明，沙巴及砂拉越則不受統一標誌的決定所約束，因為沙巴和砂拉越一直以來都不同，擁有本身的自主權。

針對此舉是否意味著希望聯盟無法在東馬落實與國陣一對一競選時，林冠英說：“我們會落實（一對一），我們是尊重這個特別情況，而行動黨也願意犧牲在馬來西亞半島使用統一標誌。”

林冠英強調，這是行動黨首次棄用火箭標誌上陣。

“我們不否認會有影響，但我們要實現的是我們不只是要與國陣一對一，還要用統一標誌，以便反對希望聯盟的註冊申請遭到不民主否決。”

他說，希望聯盟作出的這項決定，也是為了毫無懷疑地達成一個目標，即擊敗國陣，並由敦馬哈迪出任首相，拿督斯里旺阿茲莎出任副首相。

“行動黨從來都不曾要求出任首相，而我們認為這項決定有助於希望聯盟贏得大選。”

“這是嚴肅的決定，也是馬來西亞人改變的最後機會。就是它了。”

林冠英在記者會上，也以英語及馬來語雙語暗示行動黨在來屆大選的口號，即“就是它了”（this is it/inilah dia）。

值得一提是，就是它了”這個口號，與上屆大選的“就是這次了”（ini kalilah）口號有點相似。

另外，林冠英重申，馬哈迪已宣布，一旦贏得全國大選，希望聯盟便將廢除反假新聞法令，因為這個法令箝制他們發表國家課題及打壓新聞自由。

詢及社團註冊局將於今日下午針對希望聯盟註冊召開記者會時，林冠英說：“就等他們的宣布。”

林冠英：納吉公務員大會指控不實

也是檳城州首長的林冠英強調，首相拿督斯里納吉於週三在公務員大會，對他作出多項不實指控。

他說，檳城州政府計劃推行的海底隧道工程與三條主要道路工程，都符合聯邦政府條規及馬來西亞法律，而這些工程已肯定因為聯邦政府的攻擊而難以實現。

“指我在教育機構及補習中心向兒童種植反消費稅仇恨心理是錯誤的指控，我不曾在教育機構或補習中心唱反消費稅歌曲，我所在地點是一個露天停車場，屬於公開會面，場上難免有兒童。”

他說，他已因為此事被調查，一旦罪成，可以被判坐牢1年及罰款5000令吉，他將等待判決結果，但此事卻打擊不了希望聯盟要反消費稅的決心。

林冠英也澄清，檳城州政府不曾決定裁減43萬公務員，這不是州政府的立場，也從來不曾討論，有關看法是獨立研究員所提出。

另外，行動黨國會領袖兼振林山區國會議員林吉祥說，他挑戰首相拿督斯里納吉進行正式宣誓（solemn oath），表明其與一個馬來西亞發展公司醜聞無關。

“如果他願意宣誓，我也會接受他提出的正式宣誓挑戰。”