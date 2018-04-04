美公佈301清單反擊 1300項中國產品徵25%關稅

（華盛頓、北京4日訊）中美貿易戰進入短兵相接階段，中國宣佈向128項美國進口產品徵收關稅後一天，美國貿易代表署也在昨天公布“301制裁”建議清單，預計對逾1300項中國進口產品加徵25%的關稅，總值約500億美元（約1937億令吉）,主要集中於高科技產品，包括航空及太空工業、資訊及通訊技術、機械人及醫療產品等。這是數十年來，美國對中國發起最大規模的貿易行動。

美國貿易代表署指，這次措施是針對中國試圖以先進技術，奪取經濟領導地位的“中國製造2025”行業。該署指，中國藉多種政策，強迫美國企業轉移技術及知識產權給中國企業,這些不合理的技術轉移政策，對美國經濟造成損害。美方強調，清單並未敲定，清單公布後將有60天公眾磋商期，並計劃於5月11日舉行聽證會，作進一步審查，完成後會作出最終決定。

總統特朗普說，美國打算與中國保持良好關係，但不得不對貿易逆差採取一些非常重大的行動。他強調，這是他競選時就說過的。

中國外交部、商務部、駐美大使館、中國常駐世貿組織代表團隨即連環回應事件，表明中方的反對立場。中國常駐世貿組織代表團大使張向晨說，美國的做法是典型的單邊主義和貿易保護主義行徑，中方會立即訴諸世貿爭端解決機制，呼籲所有世貿成員和中國，一同堅決抵制美國的貿易保護主義行徑。

針對中國製造2025行業

中國商務部發言人表明，近日將根據對外貿易法，對美國產品採取同等力度及規模的對等措施，批評美方不顧中方的嚴正交涉，毫無事實依據，公布徵稅建議，是典型的單邊主義及貿易保護主義做法，亦嚴重違反世貿組織的基本原則及精神，中方有信心及能力應對美方任何貿易保護主義措施。

中揚言同力度反擊

中國外交部也隨即和應，指中國商務部表明了中方的嚴正立場，再次強調，美方不顧中方的嚴正交涉，公佈徵稅建議，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，中方強烈譴責，堅決反對。中國駐美大使館亦譴責華府，指來而不往非禮也，中方將立即訴諸世貿組織爭端解決機制，希望美方保持理性，著眼長遠，不要在錯誤道路上越走越遠。