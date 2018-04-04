女鎗手闖YouTube總部行兇 不忿被過濾內容損點擊

（三藩市4日訊）影片分享網站YouTube位於美國加州的總部昨天發生槍擊案，一名女槍手闖入槍傷3人後，吞槍自殺身亡，另外有一人逃生時受傷。警方初步判斷，事件不涉恐怖襲擊。

警方是在中午12時36分接到槍擊報告，案發時現場附近有民眾報稱聽到槍聲，大批荷槍警察到場及進行封鎖。其後，有網民在社交網站發上載圖片，可見有大量警員、警車和消防車等抵達現場，有人舉高雙手從大樓疏散出來。

目擊者說，槍手是一名穿黑色上衣、佩戴眼鏡和頭巾的白人女子，她開槍射人後，於庭院吞槍自盡。警方已確認槍手身份為38歲女子埃格達姆。

報導指，埃格達姆與YouTube之間有“私人恩怨”，她先前還舉牌抗議YouTube獨裁。埃格達姆去年初曾拍攝多段影片，指控YouTube不當審查她的影片內容，導致點閱率下滑。她當時質疑YouTube允許頻道上出現女星性感演出影片，卻只審查她的影片內容，認為被不當對待。從種種最新消息顯示，埃格達姆開槍疑與YouTube的恩怨有關。

傷人後吞槍自盡

負責接收3名中槍傷者的醫院稱，一名36歲男傷者情況危殆、一名32歲女子重傷及1名27歲女傷者情況穩定。另一名傷者僅腳踝受傷。

YouTube母公司谷歌表示，正配合當局調查，會盡力為受害者及家屬提供支援。總統特朗普獲悉消息後，在推特貼文，為傷者祈禱，並感謝相關執法人員作出的快速反應。

谷歌行政總裁皮采也向員工發信，表示這是“無法想像的悲劇”。他在信中交代，情況已經獲得控制，公司感謝第一線安全人員的協助，且會盡全力幫助受傷的4人，給予他們支援，希望大家盡快走出這場悲劇。