（布城4日訊）全國160萬名公務員將從7月1日起，會獲得額外一個點的年度調薪（1KGT），涉及款額14億6000萬令吉。

與此同時，80萬名退休公務員則將從7月1日起至12月31日，一次過獲得調高1%的退休金。由於退休公務員的退休金於今年初已獲得2%調整，意味著今年將取得3%的退休金調整。

首相兼財政部長拿督斯里納吉於今日在布城會展中心第16屆公務員大會上，向公務員和退休公務員捎來的上述兩項好消息，也是他所宣佈的九項改善公務員福利措施的其中兩項。

．從1月開始，非穆斯林公務員可像穆斯林公務員般，在服務期間享有最多7天的無記錄宗教假期，以便像穆斯林到麥加朝聖般去履行本身的宗教朝聖活動。

．從7月1日開始，4萬2867名合約公務員的父母都享有醫藥福利。

．政府將為教師增加多一個DG56的級別，任何在54級待超過5年並提供卓裁服務的教師將獲得升級；共323人在這項於2019年1月1日起生效的措施中受惠，涉及款額740萬令吉。

．政府同意從1月1日起，第二次執行階級公務員，包括制服隊伍在內的13年升職期限縮短至10年，涉及款額約3400萬令吉，涉及公務員共1萬3006人。

．全國公共與民事僱員職工總會將獲得100萬令吉撥款。

．政府將於今年各別撥款100萬令吉給馬來西亞退休公務員協會、退休公務員基金會及一個馬來西亞退休公務員俱樂部。

．退休公務員協會將會獲得額外的朝聖固打，讓退休公務員有機會於今年開始前往朝聖，政府將會在向沙地阿拉伯政府取得固打數額後作出宣佈。

納吉說，政府單於今年為退休公務員提供的撥款，包括退休金、獎勵金與休假補貼已高達240億令吉。

“退休金如今再多給1%調整，就連93歲的退休人士也可以獲得。”

約一萬名公務員出席今年同時通過國營第一電視與電台直播報導的公務員大會；與會公務員人數比去年增倍。出席公務員大會的包括副首相拿督斯里阿末扎希和、正副部長和政府高官。

免布城落反對黨手中

首相促公僕忠心

首相拿督斯里納吉形容公務員是政府的忠誠朋友，他促請公務員忠予領袖和政府，以免布城落入反對黨手中。

他說，他在40年的從政和執政生涯中，公務員給予很大的幫助，為了感恩公務員的貢獻，他帶來了公務員所期待的“特別手禮”。

他也以詩詞來表明不管受到多大的壓力和攻擊，也會維護公務員的利益。

他說，政府已經落實了多項改善民生的措施包括一馬援助金、可負擔房屋、一馬診所和一馬商店等措施，就連宗教師也認為，以大馬今日的狀況，對政府的忠誠已經到達了義務的水平。

首相也力數反對黨的不是，包括不點名指某領袖為“遲暮領袖”。

他表示本身可接受建設性的批評，但是，如果帶有誹謗和侮辱，以致會破壞某領袖良好聲譽的批評是不當的。

他也說，如果“隧道一直建不好”，當水災時，向聯邦求助，如果這不是失敗，還有何好說的？

他也批評雪州執政10年，自來水問題依舊不能解決，甚至有人譏諷道：“領袖得選票，人民得水桶”。