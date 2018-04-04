【共運會】國羽開啟衛冕之旅 大力士衝代表團第一金

（澳洲‧黃金海岸4日訊）在週三的開幕儀式後，第21屆黃金海岸共運會正式揭幕，大馬健兒將在5日開啟“拓金之旅”，“大力士”阿茲雷被寄予厚望在男子56公斤級拿下大馬代表團第一金！

事實上，共運會也將是大馬健兒在2017年吉隆坡東運會的輝煌成績後，在國際舞台上測試自身水平的機會。大馬健兒吉隆坡東運會取得了144金90銀86銅，他們被寄予厚望在本屆共運會取得超越2014年賽事的6金表現、並躋身獎牌榜前10位。

大馬代表團第一金希望來自舉重。根據賽程，男子56公斤級決賽將於大馬時間早上7時42分開賽，在去年9月共和聯邦錦標賽奪冠的阿茲雷如發揮正常水平，料可謂大馬代表團取得完美開局。

2殘疾舉重手爭取摸牌

阿茲雷在去年共和聯邦賽事以個人最佳成績抓舉117公斤、挺舉136公斤和總成績253公斤奪冠，此成績也讓他對打破阿米魯在2002年曼徹斯特共運會奪金時創造的260公斤全國紀錄深具信心。

另外，2名殘疾舉重選手楊裕其和邦尼有望為大馬貢獻獎牌。世界青年排名第一的邦尼在2月迪拜舉行的世界賽以157公斤刷新了自己所保持的世界紀錄。

肩負3金重任的大馬羽球隊則在3屆奧運男單銀牌得主李宗偉、“雙蔚”吳蔚昇/陳蔚強以及陳炳順/吳柳螢坐鎮下開啟了混合團體賽的3連冠征程。國羽5日將面對弱旅加納，取勝不難。

在國羽當中，大馬一哥此前分別在2006年和2010年摘得了男單冠軍，並隨隊兩次在混合團體賽登頂，這次，退出了衝擊單打3冠，更寄望能成為在共運會史上最成功的大馬羽將。

“我將盡我最大的努力，為大馬隊捍衛團體和單打金牌。很高興能來到黃金海岸，這是我的第三個共運會征程，希望在接下來的兩週能有美好的回憶，”宗偉說。

大馬羽球隊此前在共運會表現最佳的是男雙好手古健傑，他分別拿下了包括混合團體賽（2）、男雙（2）以及混雙（1）5金。

宗偉要寫馬共運歷史

除宗偉，在去年世錦賽締造歷史的跳水好手張俊虹、腳車“袖珍火箭”阿茲祖；8屆壁球世界冠軍妮科大衛、亞洲射擊冠軍黃冠捷等都是大馬的金牌希望。另外，跳高好手瑙拉茲以及三級跳的哈基米或將為大馬帶來“金”喜。

在5日粉墨登場的還有大馬女籃，這支在去年吉隆坡東運會完成衛冕的隊伍將目光放在了半決賽，她們在B組首場小組賽將挑戰紐西蘭。

大馬游泳好手沈威勝則將亮相男子400米自由泳入選賽，他的目標將是創造全國紀錄和個人最佳成績。

增加藥檢次數 馬代表團要零禁藥

大馬黃金海岸共運代表團團長黃殷豪警告，大馬健兒必須小心確保本身不會使用任何禁藥。

“所有大馬選手必須以高昂的體育精神參加四年一屆的共運會，”黃殷豪週二在選手村舉行的大馬代表團升旗禮後說。大馬代表團也會增加藥檢的次數，因為我們要零禁藥。”

他表示，組委會在靠近印度代表團的住宿發現用來注射藥物的針孔，這是一件非常嚴重的事，而大馬代表團已採取行動确保不會有任何選手違反禁藥規則。

也是大馬壁球總會會長的黃殷豪表示，他希望所有大馬選手不會帶外來的食物和飲料進入選手村，以避免類似事件的發生。

他同時也表示，將全面禁止大馬選手吸煙，以及不可以在選手村造成任何破壞的行為。

另一方面，大馬奧理會名譽秘書拿督劉姳助透露，大馬共運代表團將有150名運動員和官員出席週三的開幕式。她指出，由於部分選手在5日有賽程，因此並不是所有的大馬運動員將出席4日的開幕式。

她透露，大馬代表團在本次共運會開幕儀式上將穿著與去年吉隆坡東運會一樣的紅、藍色傳統馬來服裝入場。

劉姳助也給予大馬健兒建議，希望選手們注意飲食，不要食用選手村以外的食物。以免不小心服用違禁藥物。

女王棒傳遞遇示威

第21屆共和聯邦運動會火炬傳遞在經過賽會史上最長的一次接力傳遞：388天、橫跨70個共和聯邦國家、總路程23萬3000公里後，於1日抵達主辦城市昆士蘭州黃金海岸。在4日開幕式上午的傳遞活動中，“女王棒”遇到了示威，這些支持澳洲脫離英國王室的民眾坐在大馬路上，阻斷了火炬傳遞，組委會最終被迫放棄了部分的路程。