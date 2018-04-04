【羽球】亞錦賽抽籤出爐 宗偉籤運不錯

（武漢4日訊）2018年亞洲羽球錦標賽組委會週二公佈抽籤對陣表，大馬羽球一哥李宗偉、中國“超級丹”林丹、諶龍、戴資穎等羽壇大腕悉數參賽。宗偉簽運不錯，在決賽前避開中國雙雄林丹和諶龍。

2018年亞洲羽球賽將於4月24日至29日在武漢體育中心舉行，這也是武漢連續第4年舉辦羽球亞錦賽。亞羽聯要求每個單項亞洲排名前10的選手必須參賽，因此亞錦賽球星匯聚。

林丹諶龍同處下半區

根據對陣表，宗偉與世界排名第二的印度選手斯里坎位列上半區，兩人可能在8強賽相遇。中國的全英賽冠軍石宇奇首圈對陣韓國選手李東根，8強賽可能遇到中華台北“小天王”周天成。諶龍和林丹共同鎮守下半區，可能在半決賽碰頭。

女單方面，有些“青黃不接”的中國派出陳雨菲、陳曉欣、何冰嬌、高昉潔4位年輕“小花”參賽，其中高昉潔首圈就將遭遇世界排名第六的日本名將奧原希望。

中國將有陳清晨/賈一凡、黃雅瓊/湯金華、杜玥/李茵暉、黃東萍/李汶妹4對組合參加女雙項目。

馬庫斯凱文退賽

印尼強檔組合馬庫斯/凱文本是男雙奪冠大熱門，但因馬庫斯要在4月中旬結婚而選擇退賽。這也令派出4對組合李俊慧/劉雨辰、王懿律/黃凱祥、何濟霆/譚強、張楠/劉成的中國隊登頂機會大增。

中國混雙也有4對組合參賽，其中張楠/李茵暉如果首圈過關後，次圈將可能遇到日本的全英賽混雙冠軍渡邊勇大/東野有紗；在全英賽半決賽，張楠/李茵暉就是敗在這對“日本黑馬”的拍下。