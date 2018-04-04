男子遭尋仇 胸部雙手被砍傷

（八打靈再也4日訊）一名華裔男子疑數日前插手學生間發生的口角而引來血光之災，慘遭四五人持刀尋仇，導致其胸部和雙手被砍傷送院，而警方在事發後6個小時迅速逮捕3名男子助查。

這起傷人案於昨晚9時45分，發生在靈市千百家村PJU 1/34路的一座籃球場。

八打靈再也警區主任莫哈末扎尼助理總監說，24歲的傷者相信是遭四五名男子持巴冷刀砍傷，較後已送往馬大醫藥中心救治。

他說，警方接獲投報到現場調查時起獲木棍和鐵支，隨後展開除暴特別行動，於今晨3時許上門逮捕了3名25至40歲的華裔男子助查。

警捕3男助查

他指出，警方初步調查顯示，這起傷人案與日前發生在東南亞花園一所學校外的學生爭執事件有關。

“傷者當時曾持巴冷刀前往談判，警方相信因此埋下伏筆，導致他遭心有不甘者尋仇。”

他說，警方正在調查該批學生爭執的起因，同時也會調查傷者和嫌犯與該批學生的關係。

除此之外，警方也會調查此案是否涉及私會黨。

他指出，警方已掌握在逃嫌犯（42歲）的身份，目前正在追查其下落。

警方援引刑事法典148（騷亂）及326（持械傷人）條文調查此案。

另一方面，3名身穿便服的嫌犯於今早被警員押解到八打靈再也法庭申請延扣，他們於中午12時30分離開時神情淡定，也沒躲避記者的攝影鏡頭；3人將被延扣助查7天。

而傷者送院後經過逾15個小時搶救，已安排轉入加護病房接受深切治療。記者於今午1時30分到醫院探訪時，2名醫護人員正把傷者的病床推入加護病房，他的雙手和頸部右側皆以紗布包紮，相信是麻醉藥未退而仍在昏睡，身邊也沒有親友陪伴。