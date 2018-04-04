警掌握大選潛在滋事者 1131人別亂來

（詩巫3日馬新社訊）警方正在監視分佈全國各地多達1131名可能在大選滋事者！全國總警長丹斯里莫哈末弗茲說明，全國各州警方手上已有一份名單，並且正在監視著1131人，這批人可能在第14屆全國大選中制造騷亂。

同時，弗茲說，如果根据警方所接獲的情報有必要監督，被監視的人數將不時增加。“他們在我們的雷達下被監視，确保他們不在大選期間制造騷亂。”

他今日出席詩巫警方應對大選准備匯報會后，在記者會上這么說。

他說，警方將采取一切措施确保大選順利進行，包括安排輕型鎮爆隊（LSF）、公共秩序后備隊（PORU）及聯邦后備隊（FRU）到已鑑定的熱點附近。

數熱點選區以華裔選民為主

同時，警方鑑定東馬有33個熱點選區，當中砂拉越有17個，包括多個以華裔選民為主的焦點選區。同時，在被監督人數當中，超過100人來自砂拉越州。

弗茲向媒体透露，砂拉越的17個熱點選區包括詩巫、美里、南蘭、古晉、實旦賓及民都魯等。

他解釋，警方鑑定的熱點選區并非是因為有反對黨參選，而是歷屆國選記錄顯示這些地方是熱點選區。

弗茲已指示各州的警察總監及每個警區主任關注熱點選區，特別是那些曾經出現爭執或爭議的選區，以及曾發生滋事等事件的選區都被列為熱點選區。

“警方將加強維持治安工作，像詩巫有兩個選區即南蘭及詩巫，在這次國選中也被列為熱點選區。”

弗茲表示，警方已做好應對國選的工作，包括已展開訓練，以應對突發事件。

他說，詩巫警方這次將動用520個警力應付大選，除了警官、普通警員、普警，將安排鎮暴隊候命。

“國選和州選不一樣，國選的選區較少，警方有足夠人手應對，因此我很有信心警方能夠做到最好，确保選舉在平和的氣氛中進行。”