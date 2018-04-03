【中美貿易戰】斥華扭曲全球市場 特朗普揚言還擊

（華盛頓、北京3日訊）中國決定對美國128項進口產品加徵關稅後，中美貿易戰風險陡然升級。美國白宮回應，中國將矛頭對準公平交易的美國產品，扭曲全球市場，並揚言會對中國作出反擊。

中國政府為報復美國向鋼鋁徵稅，週一正式向美國128種進口產品，中止關稅減讓義務，其中水果及豬肉等加徵15至25%關稅。美國白宮發言人桑德斯接受電視台專訪時說，總統特朗普關注對華貿易逆差，對於被中國佔便宜感到厭倦，美國將會進行反擊，扭轉形勢。但她補充，美國對通過談判解決可能加劇的貿易戰，仍抱開放態度，指美國希望與中國合作，以達致良好的協議。

美將公布301清單

另一名白宮發言人華特斯則說，中國持續產能過剩，以及對企業的補貼行為，才是導致鋼鐵價格低的根源，對美國生產者造成損害。中國與其將矛頭對準公平交易的美國出口品，中國更該停止不公平貿易行為，因為傷害了美國的國家安全，也扭曲了全球市場。

對華立場強硬的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅被問到，美國會否回應中國的報復性關稅措施。他認為不會出現互相報復的情況，指特朗普致力於“營造兩國公平貿易的環境”。

中矢以同樣金額反擊

美國政府將於週五前就301調查，公布向500至600億美元中國進口商品，加徵關稅的產品清單，相信主要針對高科技產品，兩個月後正式實施。中國官方人民日報海外版引述商務部專家指，中國這次報復行動，為中美就301調查的談判增加籌碼，表明一旦美方落實徵稅清單，中國定會反擊。

中國駐美大使崔天凱說，中方的加徵關稅是對美國232調查（鋼鋁加徵關稅）的回應，不是對301調查的回應。一旦美方公布301調查對華加徵關稅產品的清單，中方將堅決予以回擊，以同樣的規模、金額和強度。

針對美方指控中方“竊取”知識產權，崔天凱直指美方指控沒有依據。他解釋，商業交易都是你情我願，中國法律保護知識產權，沒有任何法律法規強制外國企業轉讓技術。

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