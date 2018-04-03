禁出國揭欠稅 散工身份遭盜用列黑名單

（蒲種3日訊）63歲的華裔退休人士申訴，他在今年農曆春節的大年初四，闔家共乘巴士準備前往泰國合艾旅遊時，遭移民局官員以他已遭內陸稅收局列入黑名單為由嚴禁出關，讓他震驚不已。實際上，他不曾拖欠稅款，相信是資料遭人盜用惹的禍。

來自蒲種的事主陳潤清說，他早前前往內陸稅收局瞭解被禁止出國的原因時，官員竟拿出一疊文件，包括法庭傳票，告知他於1996年至1997年拖欠2萬2000令吉的所得稅款，他才驚覺個人資料已遭人盜用，並已長達11年。

地址不相符

他表示，欠款一事也被提控上庭，惟相關函件卻都是寄至白沙羅高原柏林京巷的一間獨立式洋房並非他位於蒲種的住址。因此，懷疑是個人資料遭人偷龍轉鳳才會惹上無妄之災。

他今早在民政黨雪州公共投訴局主任林華正的協助下召開記者會提到，他年輕時曾到台灣“跳飛機”，相信其資料是在這段期間遭人盜用。

陳潤清說，他在蒲種住了三四十年，未曾搬家，也未曾經營任何生意，向來都是打散工，包括建築、裝修、駕羅里和小販等，根本不可能拖欠2萬令吉的所得稅。

被指拖欠2萬元所得稅

他聲稱，家人已為他購買了機票，準備在年杪出國玩樂；因此，擔心若該局不還他一個清白，他恐怕還會“望機興嘆”無法出遊。

他也擔心，此事會牽連到孩子們，因為他們也沒穩定收入。

“我有告訴官員，就算你們（內陸稅收局）寄了20多封信，我也收不到的，因為那根本就不是我家的住址。”

“雖然我向官員一再重申，奈何後者只是建議我與孩子商量要如何解決債務問題，似乎無意撤銷或開檔調查此冤案。”

禍不單行的是，陳潤清去年12月份也接獲了電訊公司（Digi）來電，指他拖欠了1000餘令吉的后戶（POSTPAID）電話費。

他解釋，他一直以來都是使用預付（PREPAID）電話服務。他已據情向警方報案，過後便不再接獲追債電話。

他表示，除了不能出國及被追收電話債務外，他從去年開始也不被批准一馬援助金的申請，理由同樣是他被內陸稅收局列入黑名單。

陪同出席者尚有馬華蒲种區會秘書兼金鑾服務中心主任劉有福。

吁陳潤清報案處理