駁回朴槿惠請求 韓法院直播一審宣判

（首爾3日訊）韓國前總統朴槿惠受賄案，將於周五作出一審宣判。儘管朴槿惠昨天去信法院表示反對，但法院駁回了她的請求，宣布為一審宣判進行電視直播。這也是韓國大法院修訂有關規定允許對一審、二審宣判進行電視直播以來的首例。一般預料，朴槿惠很有可能缺席聽判。

首爾中央地方法院宣布，負責審理前總統朴槿惠案的刑事合議22部決定對周五下午2時10分（大馬時間週五下午1時10分）進行一審宣判，進行電視直播。

法院說，考慮到公共利益等諸多情況，決定允許電視直播，但為了維持法庭秩序，法院將自備攝像機拍攝並向外界播出。

去年，大法院對《關於法庭旁聽及攝影的規則》進行修訂，允許對一審和二審宣判進行直播。根據修訂案，是否允許直播由審判長決定，即使未獲被告的同意，只要審判長認為公共利益更大，就可允許直播。

朴槿惠料缺席聆訊

朴槿惠共面對21項指控，一審將就其中的受賄、濫權、洩密及強迫企業出資等18項控罪宣判。朴槿惠捲入國情院受賄案和干涉選舉案，被追加3項指控，有關審理仍在進行中。

朴槿惠自去年10月起以健康不適等理由拒出庭，抗議法院延長對她的羈押期限。

檢方此前請求法庭判處朴槿惠30年徒刑和1185億韓元(約4.3億令吉)的罰款。