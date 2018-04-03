同城德比成爭四之爭 米蘭已無退路

（米蘭3日訊）意甲聯賽週中上演米蘭德比，AC米蘭迎戰同城死敵國際米蘭。此次米蘭德比成為爭四之爭，AC米蘭已無退路，必須戰勝競爭對手國米，才能保住前四的希望。

本場是米蘭追趕競爭對手國際米蘭，以爭奪前四的機會。米蘭目前排名第六，以8分落後排名第四的國米。米蘭在主場已經取得聯賽4連勝，此次渴望在聖西羅取得5連勝。米蘭的良好勢頭在上輪聯賽被榜首祖雲杜斯以3比1終結。米蘭在最近兩場意甲聯賽丟5球，防守能力有待加強。

AC米蘭的首席新聞官瓜達尼尼說，在他看來，米蘭今年的全新且富有激情的團隊一定會讓紅黑軍團重拾往日的輝煌，包括他在內全世界數以萬計的米蘭球迷都在期待著這一天的到來。瓜達尼尼談到米蘭主帥加圖索：“加圖索是個鬥士！他富有經驗且非常專業。”

伊卡爾迪兩場進6球

國米此前出現巨大的危機，但是最近兩輪重返勝軌。國米在最近兩場以大比分戰勝桑多利亞和維羅納。國米目前以1分領先排名第五的拉茲奧，本場若有任何閃失，第四的位置恐怕不保。國米前鋒伊卡爾迪最近狀態神勇， 在這兩場勝利中已經打進6球。毫無疑問他是米蘭后防的主要威脅。

這將是兩隊本賽季的第三場米蘭德比，此前各勝1場。國米在去年10月的意甲聯賽以3比2險勝米蘭，伊卡爾迪上演帽子戲法。米蘭在兩個月後的意大利杯加時後以1比0復仇國米。