【歐冠】 紅軍藍月首回合殊死戰 對攻決勝

（利物浦3日訊）歐洲冠軍聯賽週三展開複賽爭奪，英超聯賽兩大強旅──利物浦和曼市首回合在晏菲球場展開一場舉世矚目的殊死戰，本場紅藍大戰鹿死誰手？只有等90分鐘比賽結束後才會有結果。

這場英超兩大豪門在歐冠上演的超級大戰精彩可期，畢竟兩隊都在本賽季英超讓球迷們見識到他們的強猛火力，曼市至今為止在英超已經攻進88球，位居20隊之冠，利物浦也攻進75球，僅次於曼市。

利物浦主帥克洛普表示，他相信紅軍能夠抵擋住強大的“藍月軍團”，進入半決賽。兩隊本賽季英超兩回合交鋒，總共奉獻了12球之多，去年9月，曼市主場5比0狂勝利物浦，今年1月份，紅軍主場4比3挫曼市，這也是曼市在英超迄今唯一敗仗。

儘管曼市整體實力更強，也是被看好的一方，但克洛普仍信心十足。他明確表態，利物浦不會死守，而會和強敵打對攻。

克洛普說：“我們攻擊對手的方式、我們的高壓防守，會讓對手感到不舒服。如果我們能做到這些，會讓對手很難應付。面對曼市這種對手，利物浦選擇防守肯定不行的。我希望他們不會進球，我們將會和他們打對攻。”

曼市如今在英超一騎絕塵，16分的巨大領先優勢，讓他們可以在無需分心的情況下，盡遣最強陣容作客晏菲。

剛過去週末兩隊都在英超贏球；紅軍客場2比1挫水晶宮、曼市客場3比1勝埃弗頓。

雙方料排同樣陣型

在曼市主帥瓜迪奧拉看來，利物浦的鋒線三叉戟實力非常強勁，談到薩拉赫、菲爾米諾以及馬內，瓜帥連聲猛讚“極好”。“我必須針對薩拉赫進行部署，不只是他，還有馬內、菲爾米諾，他們三個幾乎難以阻擋。”

瓜迪奧拉還表示對陣利物浦非常困難，“利物浦的踢法對我們來說非常麻煩。他們有速度，很難對付，但這是歐冠複賽，我們不可能期待容易的較量。如果我們不能晉級半決賽，我們會祝賀利物浦。”

克洛普希望其中場埃姆雷詹能夠趕得及傷癒出場，德國中場因背傷而缺戰和水晶宮的比賽。後衛戈米斯足踝傷勢未癒，與另一中場拉拉納無緣上陣。

瓜帥的陣容也有幾位傷兵，後衛斯通斯、中場德佩及前鋒阿奎羅各別有傷，他們仍在和時間賽跑，希望趕得及復原出場比賽。而門迪膝傷較嚴重肯定缺戰。

克洛普應會排出4-3-3陣型，卡里烏斯守龍門，後防是阿諾德、馬蒂普、范迪克以及米爾納；中場為維納爾杜姆、亨德森及埃姆雷詹；鋒線由薩拉赫、菲爾米諾及馬內領銜。薩拉赫至今為止在各戰線為隊攻進了37球，其中英超29球。

瓜帥預料也會排出4-3-3陣型，門將是埃德森，奧塔曼迪、孔帕尼、沃克以及達尼洛鎮守後防，中場有德布勞內、費南迪尼奧及大衛席爾瓦，鋒線三叉戟為斯特林、熱蘇斯及薩內組成。