FBI介入調查 狄鶯兒子私藏屠殺級軍火

（紐約3日訊）台灣資深藝人孫鵬、狄鶯4月2日上午抵達賓州德拉瓦縣監獄，與新聘律師會合後一同進入監獄，探視因為恐嚇射擊學校遭美國警方逮捕拘留的兒子孫安佐，這也是事發後，狄鶯一家人首次得以相見。

孫安佐上周在被逮捕時聲稱沒有槍枝，但警方日前在他的住處搜出強大軍火，包括425發AK-47子彈、295發AR-15子彈、225發散彈槍子彈，以及一把9厘米手槍與663發手槍子彈，這些槍械一開始被寄宿家庭媽媽藏匿，後來才在其他地方找到。

孫安佐到美國才8個月，就能購買到大量槍彈，還自行組裝手槍，這讓賓州上達比警長奇伍德（Ridgewood）也很驚訝，表示他進警界54年，從來沒見過1個18歲青少年，擁有如此強大火力，且之後還持續尋找更多武器，還揚言掃射學校，讓他感到非常不安，因此有足夠理由懷疑他在計劃什麼。“在我看來，基於所有的一切，我們當然認為他會掃射學校，我們認為阻止了一場悲劇。”目前全案目前由聯邦調查局介入調查，證據也將呈報給國土安全局。

新律師來頭大

事實上，歷年來美國槍擊案中，AR-15的出鏡率相當高，2012年康乃狄克州的桑迪胡克小學槍擊案以及今年2月佛羅里達校園槍擊案，兇手都是使用AR-15；而孫安佐擁有的彈藥之強大也令警方咋舌，2007年發生的維吉尼亞理工學院屠殺事件，堪稱是美國史上傷亡最慘重的校園槍擊，兇手在9分鐘內瘋狂掃射170發子彈，造成33人死亡、23人受傷的悲劇。

日前孫安佐的新律師凱勒（Robert Keller）現身，過去曾擔任德拉瓦郡青少年刑事罪行部門的助理檢察官，1988年自己成立律師事務所，曾經打贏過上千起案件，處理青少年犯罪的經驗非常豐富。

凱勒表示，狄鶯夫妻看到孫安佐後激動落淚，希望能在美國長時間停留，好隨時掌握兒子的最新情況，不過他尚未從檢方那裡得到足夠證據，還沒辦法做出評估。