2018年反假新聞法案 國會三讀通過

（吉隆坡2日訊）備受爭議的《2018年反假新聞法案》，今晚在國會下議院以聲浪方式表決通過，發佈假新聞者將面對罰款不超過50萬令吉及坐牢不超過6年的嚴厲懲罰。

隨著反假新聞法案在下議院通過，明天將提交上議院尋求通過。

雖然除了伊斯蘭黨之外，反對黨議員使出洪荒之力反對這項法案，但《2018年反假新聞法案》最終仍於下午5時30分的二讀階段，以123張支持票與64張反對票在國會下議院通過。

出席議會的11名伊斯蘭黨國會議員和獨立人士丹斯里卡立，都表態支持這項法案，讓人感到意外。

僅用兩天通過

《2018年反假新聞法案》對印刷或社交媒體或言論自由都將有深遠影響，惟政府在下議院只用了兩天辯論時間，便讓這項法案順利在下議院通過。

今日上午，國會下議院以聲浪表決方式，通過首相署副部長拿督拉查里所提呈，必須完成辯論與通過《2018年反假新聞法案》，然後才能休會的動議。

上週四，首相署部長拿督斯里阿莎麗娜在國會下議院說，政府將在法案的委員會階段（三讀階段），建議將《2018年反假新聞法案》的4與5條文中的“知情”（knowingly）字眼改成“惡意”（maliciously），並將坐牢10年期限減至6年，但不超過50萬令吉的罰款數額則保留。

法案條文4闡明，若在知情下製造、提供、出版、印刷、發布、轉發或散播假新聞，任何人可以被判罰款不超過50萬令吉或坐牢不超過10年或兩者兼施；重犯者一旦被定罪，可被罰款每天不超過3000令吉。

條文5則闡明，不論直接或間接出錢支援製造、提供、出版、印刷、發布、轉發或散播假新聞，任何人可以被判罰款不超過50萬令吉或坐牢不超過10年，或兩者兼施。