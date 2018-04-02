鄧章耀：沒三頭六臂 我只打州不打國

（檳城2日訊 ）外界盛傳檳州民政與馬華早前密謀交換國會選區，是為鋪路讓檳州國陣主席鄧章耀國州兼打。鄧章耀今日否認國州兼打的傳言，並指自己沒有三頭六臂，也坦承兩黨交換國席的談判已告吹。

也是民政黨檳州主席的鄧章耀今日接受《光明日報》專訪時說，他絕對不會國州兼打，因為沒有這樣大的頭不會戴這麼大的帽。

“我不是神，後面也沒有一個爸爸在黨裡面替我撐腰，所以不可能。我只能專注上陣州議席。”

至於會上陣哪一個選區？他則不願透露，仍是老套那一句：“時間到了就知道！”

以勝算為考量 換國席談判告吹

民政黨早前建議以峇都交灣國會與馬華交換峇央峇魯國會，引起檳島馬華6區會的不快。鄧章耀指出，無論是大米換番薯還是番薯換大米，都要以勝算為考量，不會考量誰高不高興。

“如果真的要看哪一個是番薯，哪一個是米，馬華民政的選區現在有哪一個是番薯，哪一個是大米？但現在既然談判過了，結論沒有就不需要談。”

他說，可能提名最後一天會有變化，但不會是這兩個選區。

機會雖渺茫

必勝宣言鼓舞人

詢及這次大選是否有信心重奪檳政權，鄧章耀反問一句，目前檳州的政治局勢可以扭轉嗎？他覺得機會渺茫，但所謂必勝宣言其實是一種鼓舞心態，候選人才有信心應戰。

他說，在過去2、3年，他也一直掙扎要以怎樣的心態面對目前檳州的政治局面?是要以奪回政權的心態，還是以反對黨心態？

“其實從首相納吉、副首相阿末扎希去年造訪檳城開始，就一直宣示檳州國陣有信心拿回政權的信心，尤其巫統可以贏完15個州議席。那時我也在想，這樣一直講對嗎？很可能會反效果。”但他說，如今他已想通，每一個進戰場的人都想打勝戰，若黨領袖告訴大家只想贏一個州議席，檳州民政黨其餘12個候選人可能就會意興闌珊，認為黨不如把所有資源集中在一個州選區就好。

如今已改朝換代10年，雖然要搶回失去的城池不容易，但他欣慰選民對國陣準候選人的態度已有改善。

滿意各黨能力

海報戰已達目標

檳州國陣上個月在檳州40個州選區發起的“大砲？林冠英！10年51響大砲”的1051海報戰。鄧章耀說雖然敵對黨一直危言聳聽，說檳州國陣還有幾輪的海報攻勢，但他要坦白告訴大家，海報戰已經結束了，因為效果和目標已經達到。

他說，當初發起海報戰的原因有兩個，第一是有感檳州選戰已很久沒有海報戰。

“以前檳州國陣還是政府的時候，1990年代的宣戰，是行動黨把海報戰發揮得最淋漓盡致。他們在大選來臨前就大肆張貼‘500足夠’字眼的海報，要求選民在特定選區多給他們500張選票，當時我們可沒有要求他們給罰款。”

他指出，第二個原因就是要試驗檳州國陣各成員黨的競選動員機制是否已準備好。“我們要在一夜之間掛起這些海報，不是幾晚時間。海報戰的結果是我們都很滿意各黨的能力，所以說目標與效果都已達到，包括也引起廣泛討論。”

至於在民間引起的一些不滿包括有人認為這樣的方式很像上屆大選一馬組織的宣傳方式，鄧章耀不置可否，只說若做決定都只考慮負面效應，就沒有膽量去冒險了。

總結今次的應戰心情，他說，檳國陣一定是想贏的，不管局勢多麼不利，每個候選人的士氣都需要受鼓舞。但他認為，今次選戰最大壓力不在他這邊，而是在檳州執政黨那邊。

“我們已經輸得沒什麼好輸了。但他們不同，他們執政兩屆，輸的話不只輸掉政權還會輸掉幾個官職。我們肯定是從容、有信心地應戰，現在是他們很壓力，因為他們會害怕失去。”

不再針鋒相對

選民釋放出善意

他透露，根據民政黨各區協調員回饋的感受，過去2屆大選，許多選民看到國陣準候選人都會直接罵或關起大門，但今次多數人都開始釋放出善意。

“就算不支持我們的也會友善地表明立場，不會立刻針鋒相對。”

他說，雖然他不懂這樣的改變可以影響多遠多深，但至少是好的開始，讓候選人有信心去服務及接洽選民。他說，他現在的角色，就是等城門一開就馬上揮軍向前，告訴戰將們糧草就在城門外面。如果一直不敢出兵最終只能坐困愁城，直到糧草用盡。(CYL)

汲取上次經驗

以思考決定選戰

來屆大選將是鄧章耀第二次領軍檳州國陣迎戰氣勢如虹的檳州希望聯盟。鄧章耀語重心長說，汲取上一次經驗後，他領悟到前民政黨全國主席敦林敬益一句話的道理：政治就是人際關係。

他說，站在這個位子，在最艱難的選戰上，不能以脾氣做決定，而應以思考做決定。

“我要負起責任，要聽很多，當然也允許爭論。我知道外面很多人說我‘LCLY’（驕傲的意思），但這不重要。我只在乎我們討論的東西，是否成熟的論點。”