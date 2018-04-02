名模命案 富商招認 裸墜前玩３Ｐ

（吉隆坡2日訊）18歲荷蘭籍年輕女模伊娃納（Ivana Smit）去年12月在吉隆坡隆市金馬路某公寓裸墜斃命。在案發後曾被警方扣留調查的美國籍富商承認，在案發前的晚上，他們夫婦和女死者在公寓搞3人性愛遊戲(3P)，喝了酒的伊娃納也服食毒品，較後就墜樓身亡。

44歲的亞歷山大是虛擬貨幣商人，住在吉隆坡已經7年。夫婦是在一家酒吧認識女死者伊娃納。他說，在命案發生前，已經認識幾個星期，彼此也有好感，所以結為朋友，並經常在社交通訊軟體上調情，多次發生關係。

公寓單位玩3P

他接受英國《星期日郵報》的訪問承認發生性關係，他、妻子和死者在公寓單位內玩3P性愛遊戲。

他說，他並非兇手，但在案發後他們夫婦倆也承受了巨大壓力，也接到死亡的威脅，對他們的生活產生巨大的影響。

“人們都說是我們殺死了她，各種不實的說法、案情從沒停止，已經對我們造成很大的影響。”

他說，甚至還有更激進者恫言說要綁架他年僅5歲的女兒。

18歲的荷蘭籍模特生前在檳城及吉隆坡頗有名氣，生前頻頻在臉書粉絲專頁及 Instagram賬號上載多張性感照片，並吸引逾4000名粉絲追蹤。根據死者臉書顯示，死者曾在去年3月入圍模特兒比賽半決賽，但死者並未在臉書上傳其賽后成績。

警事後扣留夫婦倆

她是在去年12月7日下午被揭發從公寓20樓裸墜身亡。根據警方的調查，女死者在前晚認識亞歷山大夫婦，隨後3人一起回到該單位內 。

警方在事後扣留亞歷山大夫婦調查，但沒發現夫婦倆有嫌疑，但因2人曾吸食毒品而尿檢呈陽性反應，而以毒品法令提控2人。

伊娃納的父母不相信女兒是失足墜樓死亡，也聘請私人偵探查案，他們認為這是一起謀殺案。

承認妻子雙性取向

亞歷山大在《星期日郵報》訪問承認，妻子是雙性取向，也曾對他說對伊娃納很有好感。伊娃納死亡的前天晚上，三人在酒吧中玩得很瘋，回到公寓上電梯的時候，亞歷山大抱著酩酊大醉的伊娃納，而妻子就跟在後面。 第二天，其妻子把女兒帶到學校，回到家中，丈夫和伊娃納躺在床上，丈夫睡著了，伊娃納當時是醒了。一直在當天下午5時，警察來敲門，她才知道伊娃納墜樓身亡。 警敲門才知女模墜樓 他說，在伊娃納體內，的確發現男性的DNA。 亞歷山大的妻子也說，在命案發生前的晚上，伊娃納曾經給其男友發照片，稱自己在另外的朋友家過夜，“玩些辣的東西”。 “那天晚上我們只是喝了很多酒；但是，在伊娃納體內，也發現了一些毒品的成分。” 在這起命案發生的翌日，即去年12月9日，金馬警區主任沙哈魯丁助理總監指出，法醫剖驗結果顯示死者伊娃娜（18歲，模特兒）生前曾服食毒品及酒精，加上死者身上並無任何傷痕，因此警方不排除死者在毒品及酒精影響下失足墜樓。 沙哈魯丁指出，警方在向死者2名友人問話後進行尿檢，發現2人尿檢不過關，警方當時是以毒品法令逮捕2人助查。

富商妻稱被女模迷倒了

亞歷山大的妻子盧娜是一名雙性戀傾向女子；她受訪時說：“伊娃納十分美麗、迷人、自信，我已被她迷倒了。”

盧娜是哈薩克族（31歲），這對夫婦是在去年10月在吉隆坡夜店通過雙方的朋友介紹認識伊娃納。

她說：“她邀請我起來跳舞，我們沒有接吻，但我們有性感的動作。”

3人甚至設立了一個WhatsApp群，互相通訊和大膽調情。他們在去年11月在一間5星級酒店玩3P。