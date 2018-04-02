天宮一號墜南太平洋中部 大部份組件已燒毀

（北京2日訊）中國首個自主研發太空實驗室“天宮一號”今早重返大氣層，並墜落南太平洋中部區域。絕大部分組件於重返大氣層過程中燒蝕銷毀。目前，全球最關注到底該些殘骸碎片會散落何處。

中國官方新華社引述中國載人航天工程辦公室的消息報導稱，經北京航天飛行控制中心和有關機構監測分析，“天宮一號”今早約8時15分重返大氣層，墜落於南太平洋中部區域。由於大部分組件在通過大氣層時燃燒殆盡，目前未傳出造成任何傷亡，科學家之前強調被太空殘骸擊中的機率為兆分之一。

未傳出造成任何傷亡

長10公尺、重8.5噸的“天宮一號”，於在2011年升空，初衷是作為其他飛行器的接合點，是中國計劃在2022年前建立載人空間站計劃的一部分。“天宮一號”原本的設計壽命是2年，最終使用了4年半，先後與神舟八號、九號、十號飛船進行6次交會對接，完成了各項既定任務，為中國載人航天發展作了重大貢獻。

2016年3月16日，“天宮一號”正式終止數據服務，全面完成了歷史使命，進入軌道衰減期。由於航天部門無法跟它聯繫，亦無法控制下降的過程，“天宮一號”只能在失控狀態下重返大氣層。

據中國國家航天局說，“天宮一號”墜落過程，在距地面約96公里高度，其太陽能板、天線和其他外部組件會因大氣阻力脫落，實驗室主體也會因高速摩擦及因此產生的高熱燒毀或爆炸，在距地面約80公里高處解體。大部分碎片將在空中燒毀，少數碎片則會以較緩慢速度墜落，很可能掉在佔地球表面70%以上的海裏。

墜落點或在大溪地西北

先前多次發表“天宮一號”重返地球時間預測的美國哈佛大學天體物理學家麥克道爾在推特說，“天宮一號”的墜落點在大溪地西北。

澳洲國立大學航太學者塔克亦指，“天宮一號”碎片落在大溪地西北方約100公里海域。他說，“天宮一號”約有90%組件在墜落過程中燒毀，但仍有10%碎片墜落地球，約700公斤重，“最可能是落入海中，就算有人看到，看起來也像海洋垃圾，散布面積達數千平方公里。”

殘骸含劇毒勿觸摸