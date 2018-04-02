【歐冠聯賽】祖雲戰皇馬重演上屆決賽 C羅搭檔待定

（都靈2日訊）歐冠8強賽將重演上屆決賽戲碼，上屆亞軍祖雲杜斯在首回合主場迎戰衛冕冠軍皇家馬德里。皇馬主帥齊丹該如何排兵佈陣，畢竟手下多名球員狀態正佳，比如復甦的貝爾。皇馬最大的懸念在於前場，誰來搭檔C羅納多，目前存在各種可能性。

據西班牙媒體消息，皇馬的防線已經敲定；中場方面，莫德里奇、克羅斯、卡塞米羅將會首發出場。C羅的搭檔有幾個人選，例如伊斯科、本澤馬、阿森西奧、巴斯克斯或貝爾。伊斯科在西班牙6比1橫掃阿根廷的熱身賽中上演帽子戲法，他也證明能創造奇跡，西媒稱伊斯科有望獲得首發。

伊斯科或首發

另一方面，本澤馬能夠積極回撤，為C羅製造前場的空間。另一種可能則是阿森西奧與巴斯克斯，在皇馬4-4-2的戰術，兩人本賽季發揮出色。但是一旦他們兩人出場，那麼貝爾只能淪為替補。如今貝爾狀態出色，這對齊丹而言將是一次頭疼而又幸福的選擇。

皇馬在上輪西甲比賽中以3比0大勝拉斯帕爾馬斯，其中C羅、克羅斯、馬塞洛輪休，卡瓦哈爾被停賽，拉莫斯、伊斯科、塞巴略斯因傷休戰。皇馬讓C羅、克羅斯、馬塞洛輪休，顯然是要留力應付本場大戰。

在上賽季歐冠決賽，皇馬在卡迪夫以4比1橫掃祖雲杜斯，成功衛冕歐冠。

祖雲兩大將傷癒復出

據意大利媒體消息，祖雲雙星桑德羅和貝爾納代斯基回歸球隊合練。雖然桑德羅和貝爾納代斯基只和隊友一起進行熱身訓練，但在大賽當前，這對尤文是好消息。祖雲前鋒曼祖基奇沒有參加合練，他很可能不會進入對皇馬的名單。誇德拉多在上輪聯賽傷癒復出，他替補出場打進1球，幫助球隊以3比1戰勝AC米蘭，在意甲積分榜以4分優勢領跑。

祖雲戰皇馬主裁揭曉

據歐足協的消息，祖雲首回合主場與皇馬的歐冠八強比賽主裁判人選已經揭曉，將由土耳其人卡基爾執法。卡基爾曾執法皇馬8次比賽，皇馬取得4勝2平2負的戰績。卡基爾曾執法4場祖雲的比賽，其中2場是歐冠比賽。