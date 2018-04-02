向選民承諾“打死不走” 倪可敏或留守太平

（太平、安順2日訊）沒有王王對決？之前傳出大選將移師安順國席對上民政黨全國主席馬袖強的行動黨霹靂州主席倪可敏，向太平選民承諾“打死不走”，語露玄機。

倪可敏今日在后廊出席一項聲援4名遭國會禁足的行動黨議員活動時，向選民承諾“打死不走”，卻話到唇邊留半句，沒有清楚闡明動向。

他賣關子的要太平選民再等一等，并表示會在適當時才公布，如此一來，才能達到行動黨整個戰略的需求。

他過后在記者會上被追問時，指本身曾在保閣亞三演說時承諾“打死不走”，因此一定與太平人不離不棄，并指屆時必定有分曉。

“黨要我在哪個選區上陣我都會遵循，為了大局我會把國家、黨及人民放在最前，犧牲個人只是小事。”

上陣安順勝算較低

詢及在安順上陣的勝算時，倪可敏指如果出征安順，這將是他政治生涯中最艱苦的一戰，因為對手是民政黨主席及部長，其勝算只有45%，但會全力以赴。

他說，其實安順選民在作出選擇時不會面對困難，因為如果來屆大選希盟無法執政布城，敗選的馬華及民政可以通過上議員出任部長，這對安順人并沒有損失。但對於他而言，一旦敗選便是一無所有。

倪可敏也披露行動黨在霹靂州的7國18議席分配已完成了95%，并進行了最后的階段，只待中央的最后拍板。

準備在來屆大選國州兼攻的倪可敏，雖然國席或會從太平出走安順，但據聞他或會轉攻太平國席屬下的保閣亞三州席。

另外，倪可敏昨晚在安順與媒體共進晚餐時，受餐館內公眾要求上台致詞時說，希盟主席敦馬哈迪及行動黨秘書長林冠英，將在短期內到安順，宣佈希盟在安順國州議席候選人，屆時希盟在安順國會議席候選人將揭曉。

他表示，估計國會將在4月6日解散，而大選將落在解散後一個月內，比較可能的日期是5月5或6日。