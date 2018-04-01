退休女教師墜澳門騙局 失積蓄290萬

（笨珍1日訊）又一宗“澳門騙局”！柔佛笨珍一名華裔退休女教師，早前接獲自稱銀行職員和警官的老千電話，一步步墜入詐騙集團設的陷阱，聽到自己被指涉及毒品案，慌張下依照對方指示將存款匯入指定戶頭並開新戶口，最後才驚覺被騙走290萬令吉養老積蓄。

據警方透露，這是迄今為止全柔發生的“澳門騙局”最大宗，這名受騙的60歲退休女教師來自笨珍，退休前在華小任職，相信其積蓄來自工資及產業的收入。

笨珍警區主任慕斯達法今日在記者會說，該名受害者是於今年1月間，率先接獲自稱銀行職員的來電，對方口操中文，聲稱她個人還拖欠一家銀行一筆借貸欠款，隨即被轉接到聲稱是警察總部的電話。

“電話那頭一名假冒警官的人說女教師涉嫌毒品案，如果要解決此事，必須繳付一筆保釋金。”

他說，退休女教師驚慌下不疑有詐，過後被指示將銀行所有存款轉移到一個指定的銀行戶頭，更依言開設了一個全新的戶頭，並把線上銀行服務的帳號及密碼交給了對方。

直至今年3月初，女教師才驚覺戶頭在她不知情下轉賬多達21次，戶頭內的錢早已被盡數掏空。

慕斯達法說，柔佛州笨珍縣自今年1至3月發生了8起“澳門騙局”，受害者皆為女性，總共損失約398萬4963令吉97仙，其中7名為華裔，1名為巫裔。除了退休女教師案的巨大數額為迄今全柔最大宗之外，其他7宗的數額平均也都超過10萬令吉。

目前，警方已援引刑事法典420（詐騙）條文調查上述8宗案件。

警促勿透露個資

他促請公眾在接到陌生電話時，不要透露任何個人資料包括戶頭帳號，同時不要慌張，告知對方到附近警局處理任何事務，若有疑問向警方通報。

“澳門騙局已在全柔各地發生多起案件，幹案手法雷同，嫌犯都是假冒警官，並聲稱受害者涉及犯罪活動如毒品交易及洗黑錢等，民眾切勿上當。”

他也提醒，公眾可上網到由全國商業罪案調查組所架設的網頁http://ccid.rmp.gov.my/semakmule，查詢對方所提供的銀行戶頭是否涉及商業罪案活動，避免陷入詐騙案。

出席記者會的包括笨珍警方商業罪案調查主任山蘇。